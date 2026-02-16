Qual o horário do BBB 26 nesta segunda de carnaval?

O BBB 26 começa em outro horário nesta segunda de carnaval, 16. A Globo exibe o segundo dia de desfiles do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro, às 21h50, e, por isso, o reality está programado para ser transmitido mais cedo.

Nesta segunda, os brothers enfrentam mais um Sincerão após a formação do Paredão no domingo, 15.

A que horas começa o BBB 26?

O reality está previsto para ir ao ar às 21h10, logo após a novela Três Graças.