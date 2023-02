Quadrinhos: a arte dos traços, das cores e da imaginação

Hoje, 30 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Um trabalho artístico que começa com uma folha em branco, aos poucos o papel ganha cores e traço a traço os personagens surgem para fazer o leitor viajar no mundo dos livros. Essa modalidade artística ganhou uma data especial porque no dia 30 de janeiro de 1869 foi publicada a primeira história em quadrinhos brasileira.

E para entender um pouco sobre essa linguagem artística, o cenário e suas mudanças, a reportagem conversou com o ilustrador paraense Laercio Cubas Jr, que vem executando trabalhos e exposições, por meio de linguagens transmídias.

Sobre a função do quadrinista, Laercio explica que é de se comunicar por meio das imagens. "Tradicionalmente em publicações impressas em jornais, revistas e livros, porém, hoje em dia, os meios digitais e multimídias também têm demanda imperativa de criação de imagens".

Laercio avalia que o mercado atual é promissor pelas inúmeras oportunidades. "O ilustrador é um fomentador e a plateia do seu cotidiano e da sua cultura. No caso de uma cena cultural vibrante como a paraense, surgem muitas oportunidades de projetos centrados na ilustração ou em posição coadjuvante, porém fundamentais. No Pará sempre existem demandas de projetos educativos, editais para artistas, capas de discos, artes para eventos e mídias sociais, produção voltada à crítica política e entre outros", explica.

O paraense diz que tem motivos para comemorar a data, por poder atuar numa posição que sempre almejou. " Comemoro poder atuar profissionalmente como ilustrador, comemoro os artistas paraenses que sempre nos inspiraram e sou muito grato por ter hoje em dia muitos deles como colegas. E almejo que o quadrinho brasileiro esteja cada vez mais acessível nas livrarias, bibliotecas e demais espaços. Almejo cada mais a presença e o reconhecimento das mulheres nos quadrinhos brasileiros, bem como cada vez mais autores negros, lbtqia+ e com temáticas brasileiras", destaca.

Laercio Cubas Jr é um ilustrador de Belém do Pará e radicado em Fortaleza desde 2018. Apaixonado por linguagens transmídias, seu trabalho evidencia o encantamento desde as referências mais acadêmicas até objetos mais prosaicos do cotidiano, tendo a obra reconhecida por inúmeros artistas nacionais e internacionais, via artes comissionadas, capas de discos, compartilhamentos.

Homenagem ao dia quadrinho

A Itaú Cultural Play inaugura a mostra Quadrinhar, uma seleção de filmes pensada em homenagem ao Dia do Quadrinho Nacional, celebrado no dia 30. Essa seleção reúne sete filmes que reforçam a relação de décadas entre quadrinhos e cinema, que tem se desdobrado na parceria entre cineastas, roteiristas e desenhistas, na produção de filmes sobre o tema e nas tradicionais adaptações para a tela grande.

A Itaú Cultural Play é voltada exclusivamente para o audiovisual brasileiro, e conta com mais de 500 títulos disponíveis de todas as regiões do Brasil. A plataforma é gratuita, podendo ser acessada pelo site ou pelo App nos dispositivos móveis Android e IOS.

A data

Em 30 de janeiro de 1869 foi publicada a primeira história de quadrinho brasileira: “As Aventuras de Nhô-Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte”, autoria do cartunista Angelo Agostini. A data visa homenagear este gênero literário, um grande responsável por apresentar e incentivar as crianças ao mundo da literatura.

Referências da ilustração no Pará e no mundo

1. Gidalti Jr.

Mestre em artes (UFPA), pós-graduado em História da Arte (Belas Artes/SP), graduado em Artes Plásticas (UFPA) e Publicidade e Propaganda (Unama). Autor da novela gráfica Castanha do Pará (2016 independente e 2017 Editora SESI-SP), obra vencedora do prêmio Jabuti na categoria Histórias em quadrinhos. Tem experiência e desenvolve pesquisas nas áreas de Artes e Comunicação, com ênfase em processos de criação, história em quadrinhos, desenho e pintura.

2. J. Bosco

Natural de Belém (PA), J.Bosco é chargista, ilustrador e caricaturista de O Liberal desde 1988. Premiado nacional e internacionalmente, J. Bosco é autor de seis livros de humor e publica esporadicamente em livros didáticos de editoras pelo Brasil. É um apaixonado por futebol e, aos finais de semana, não larga os gramados.

3. Maurício de Souza

Mauricio Araújo de Sousa é um cartunista, empresário e escritor. É um dos mais famosos cartunistas do Brasil, sendo o criador da Turma da Mônica e membro da Academia Paulista de Letras.

4. S. Antar Rohit

S.Antar Rohit nasceu em Los Angeles em 1960 e mudou-se para o Belém ao cinco anos. Aos 19 realizou sua primeira exposição individual na Galeria Ângelus do Theatro da Paz, em 1979) Nesta primeira exposição, Rohit já apresenta trabalhos em Pintura sobre Seda, técnica que o artista viria a desenvolver durante toda sua carreira.