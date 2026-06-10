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Quadrilhas juninas dão início ao Concurso Estadual no Centur, em Belém

Na 1ª noite do XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas da Fundação Cultural do Pará no Centur, público lotou os espaços para assistir à exibição de grupos de municípios paraenses

Eduardo Rocha

A noite desta quarta-feira (10) foi de festa em Belém com a apresentação de quadrilhas juninas na Praça do Povo, no Centur, marcando a abertura do XXII Concurso Estadual dessa manifestação cultural, organizado pela Fundação Cultural do Pará (FCP). Grupos de municípios paraenses fizeram um espetáculo colorido, alegre e com muita dança para um público que tomou conta do espaço, para assistir à exibição das quadrilhas e também aproveitar outras atrações culturais e gastronômicas da quadra junina no Arraial de Todos os Santos, do Governo do Estado do Pará.

Janaína Carvalho, moradora do bairro da Marambaia, foi uma das pessoas que compareceram até a Praça do Povo a fim de conferir o espetáculo das quadrilhas juninas. Janaína integrou um grupo de seis pessoas da família dela. “Eu sempre venho aqui no concurso, porque a minha dança em um grupo. Eu gosto muito das quadrilhas juninas, porque é um espetáculo superanimado, é a cultura do Pará, do Brasil, do povo brasileiro. Eu acho lindo. As coreografias, a animação dos brincantes. As quadrilhas transmitem muita alegria para quem vem assistir”, destacou Janaína.

E ela tinha razão. Quem foi ver os grupos se apresentando no Centur, gostou mesmo. Apresentaram-se ao público as quadrilhas juninas Estrela de São João Tucuruí, do município de Tucuruí; Roceiros Pedreirenses da Tia Beneca, de Tomé-Açu; Roceiros do Amor, de Marituba, e Rainha da Juventude, de Belém. A Roceiros Pedreirenses da Tia Beneca celebrou 41 anos de história este ano, dançando muito e compartilhando toda essa emoção com a plateia. O grupo abordou o tema do amor, com um passeio pelos romances que marcaram a história e, ao final, chegando ao amor de Jesus Cristo pela humanidade.

Antônio Cesar, marcador da quadrilha junina Roceiros Pedreirenses da Tia Beneca, repassou que o tema “Loucuras de Amor” mobilizou 20 pares, ou seja, 40 integrantes na apresentação. “Por se tratar do maior concurso do Estado, todo o interior se prepara para estar no evento. Então, o sentimento é de gratidão a Deus, inenarrável, por essa oportunidade de estar aqui”, ressaltou Antônio. Ele acredita que o paraense gosta muito de quadrilhas juninas porque esses grupos falam de temáticas sociais. “Quadrilha junina é um espetáculo”, arrematou.

Quadrilhas juninas - Centur 2026

Na Praça

Como repassou Elene Pinheiro, coordenadora geral do XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, esse evento terá apresentação de grupos mirins e adultos até o dia 28. No dia 29, será realizada a apuração dos votos dos jurados, e, no dia 30, a apresentação das campeãs. As premiações envolvem as dez melhores quadrilhas juninas mirins, com as três misses (Caipira, Negritude e Simpatia), melhor marcador, melhor estilista, melhor coreógrafo nessa categoria. E, na categoria adulto, as 20 melhores quadrilhas juninas do estado, e também as três melhores misses de cada categoria: Miss Caipira, Simpatia, Negritude e Caipira da Diversidade. E mais, o melhor marcador, estilista e coreógrafo.

Cada uma das dez melhores quadrilhas mirins recebe R$ 10 mil. As 20 melhores quadrilhas juninas adultas recebem R$ 20 mil cada uma. Ao todo, são 130 quadrilhas juninas inscritas no concurso, sendo 115 adultas de 37 municípios e 15 quadrilhas mirins. Os grupos são avaliados em cinco quesitos: dois jurados para o quesito conjunto, uma para coreografia, um para traje, um para marcação e um para evolução. No total, são seis jurados. As quadrilhas irão receber premiação em dinheiro e mais um troféu. Cada quadrilha mirim tem 35 minutos para se apresentar, e, no caso das adultas, são 40 minutos. As apresentações começam por volta das 16h30.

"As quadrilhas juninas agregam muito as pessoas, fortalecem o sentido de comunidade", ressalta Elene Pinheiro. A programação do concurso de quadrilhas juninas pode ser acessada no site da FCP, na aba editais, e ainda se pode conferir a agenda de apresentações de cada noite nas redes sociais da Fundação.

 

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