Quadrilha Tradição Junina, do Bengui, faz live nesta sexta

Se está difícil do São João chegar às ruas, as quadrilhas juninas vão até o público de casa nesta sexta-feira, 4, por meio da live da Quadrilha Tradição Junina do bairro do Bengui. Dezesseis pares caracterizados com trajes juninos irão se apresentar ao vivo, sob a marcação do diretor e coreógrafo Kleber Dias, assim como as Misses Capira, Simpatia e Mulata. A live inicia às 20 horas, com transmissão ao vivo pelo perfil do Facebook de Kleber Dias e pelo canal de Laura Evelyn, no Youtube. A live terá caráter solidário.

Dançar quadrilha junina é mais do que uma tradição, é uma paixão para o motorista Arivaldo Ferreira, o Ari, de 48 anos, que é integrante a Tradição Junina há quatro anos, mas já dança quadrilha há 34 anos, com passagens por vários grupos de diferentes bairros de Belém: “A quadrilha junina representa tudo pra mim, tira o estresse do dia a dia, a gente se sente bem, leve e solto, é muita alegria dançar quadrilha”, comemora.

Os quadrilheiros não veem a hora das aglomerações deixarem de ser um risco ao contágio pelo novo coronavírus. “A gente tá há dois anos parado por causa da pandemia e resolveu fazer essa live. A quadrilha vai dançar 10 minutos para matar a saudade do São João”, conta Kleber.

Este ano, a Tradição Junina não vai participar de concurso, mas espera ter oportunidade de se apresentar este ano. A pandemia quebrou o ritmo de ensaios, que se iniciava em janeiro de cada ano, mas o grupo vem ensaiando para a live desde o último dia 15 de maio, todas as noites, debaixo do viaduto da Avenida Centenário, na Avenida Augusto Montenegro.

A programação da live desta sexta-feira vai contar com a apresentação da Miss Caipira dos anos 2018 e 2019, Keyla Barros, e também da Miss Caipira atual, Gabrielle Viana, da Miss Simpatia Manuele e da Mulata Rayara. Além disso, será apresentado o traje de ensaio 2022 por três casais do grupo. O evento também vai contar contar com o sorteio de brindes e a apresentação do DJ Jhonny Mix.

História

A quadrilha Tradição Junina do Bengui foi fundada há 31 anos pela moradora do bairro, Otília Leão. “Ela era uma amante da cultura e criou a quadrilha junto à família dela. Faleceu no ano 2000”, recorda Kleber. O atual presidente é o Márcio Carrera, neto dela.

“A Tradição Junina representa muita coisa na minha vida e das pessoas do bairro. Conseguimos tirar muitos jovens do mundo da droga durante duas ou três horas de ensaios diários. Não é simplesmente uma quadrilha, é uma família que um ajuda o outro”, descreve.

O desejo dos roceiros é voltar a se apresentar ao público, participar das competições de quadrilheiros, representar o bairro e perpetuar o folclore popular. “A gente quer dançar o São João de antigamente nas ruas e nos condomínios neste mês maravilhoso, que é o mês de junho”, comenta Kleber.

“Já estamos há dois anos sem quadrilha”, lamenta Ari. Espero que a vacina chegue para todos e possibilite que, em 2022, se consiga realizar o maior São João de Belém e do Pará. Estamos nessa ansiedade”, completa o motorista.

Solidariedade

Além de matar a saudade, a live terá caráter solidário. O objetivo é ajudar integrantes da quadrilha que estão impossibilitados de trabalhar por motivo de doença. As doações em dinheiro podem ser feitas por meio de Pix, com a chave 64856089234. “Durante a pandemia a gente arrecadou algumas coisas para ajudar os amigos que dependem do São João”, recorda.