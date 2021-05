Quadra junina 2021 está sob impasses e ajustes

O mês de junho está chegando e mais uma vez os grupos folclóricos de todo o estado vão precisar se reinventar para manter a cultura junina viva. A ideia é manter apresentações virtuais como forma de incentivar e valorizar os grupos de todo o estado e ao mesmo tempo respeitar as restrições para evitar a propagação do coronavírus. Mas em meio a todos esses preparativos, ainda existem alguns ajustes que precisam ser definidos, pois o principal argumento de Tom Vilhena, da Federação Municipal de Quadrilhas Juninas (Femuq), é que os grupos não estão preparados para apresentações por falta de recursos.

Na semana passada, a Fundação Cultural do Pará abriu inscrições para o XVII Concurso Estadual De Quadrilhas Juninas – Arraial Virtual de Todos os Santos. Mas Tom Vilhena explica que os grupos não estão se preparando para o formato de concurso, uma vez que o momento de pandemia dificulta a busca por apoios e patrocínios.

"Nós não estávamos esperando pelo concurso, pois para participar há um custo muito alto. Diante disso, estamos em contato com a equipe da FCP para mudar esse formato, pois dessa forma fica complicado", destaca Tom.

A Federação conta com aproximadamente 46 grupos e todos estão compartilhando do mesmo argumento. Naldo Norberto, que é sub-coordenador do Grupo Sedução Ranchista, da Escola de Samba Rancho Não posso Me Amofinar, diz que o grupo não está devidamente preparado para apresentações, pois em decorrência dos últimos decretos e cenário da pandemia do novo coronavírus impossibilitou os preparativos.

"Colocar uma quadrilha na rua exige muito recurso e dedicação, pois são muitas pessoas envolvidas. E nesse ano, mais uma vez não tivemos como nos organizar", declarou. O Grupo Sedução Ranchista completou 24 anos de existência e nesse período sempre prezou em se apresentar dignamente, destacou o sub-coordenador.

"A gente se sente muito triste com toda essa situação, pois esse é um período em que mais uma vez vivemos a cultura. Em um período normal, já estaríamos com tudo pronto", explica Naldo, que espera que no próximo ano o cenário já esteja normalizado e todos possam se apresentar.

De acordo com o edital lançado pela FCP, as inscrições poderão ser feitas pelo e-mail arraialvirtual@fcp.pa.gov.br até o próximo dia 2 de junho, às 23h59. O concurso terá duas etapas: as quadrilhas habilitadas terão vídeos publicados no canal da Fundação para que o público escolha as 30 melhores. As selecionadas pelo voto popular terão a apresentação filmada na Fundação e transmitida por meio do perfil da FCP no YouTube, em cumprimento às normas de distanciamento social para prevenção da COVID-19. A mostra ocorrerá entre os dias 15 e 29 de junho de 2021, e também será exibida pela tv Cultura.

“A cultura junina merece todo nosso respeito, e historicamente é um movimento que mexe com toda energia desta Fundação. Por reconhecer a importância e a luta dos fazedores de cultura, o concurso de 2021 ocorrerá de forma hibrida, já desejando que em 2022 já possamos ter novamente a casa cheia”, conta Cláudia Pinheiro, da Diretoria de Interação Cultural.

Ajustes, reuniões e propostas ainda devem definir a quadra junina 2021

A equipe do Grupo Liberal conversou com Cláudia Pinheiro, da Diretoria de Interação Cultural, sobre o impasse dos grupos, e ela disse que houve uma reunião com os integrantes da Femuq e a proposta dada por eles é que não ocorra concurso e sim que seja realizada uma apresentação por meio de live e os grupos recebam um cachê de apresentação.

“O valor dos cachês que ele apresentaram se torna inviável”, disse Claudia. O concurso visa pagar cachês para os trinta grupos selecionados. “Os trinta grupos selecionados vão ser premiados, sendo o primeiro lugar com R$ 6 mil, o segundo com R$ 4.500 e o terceiro R$3.500 e a partir do quarto lugar vai receber R$3.111”, explicou Claudia.

Sobre o ajuste, Tom disse que aguarda um posicionamento nesta semana, pois caso permaneça no formato concurso, os grupos da federação não irão participar.

O Arraial Virtual de Todos os Santos também contará com o XVII Concurso de Miss. As categorias disputadas na competição são 4: Caipira, Simpatia, Morena cheirosa e Mix. As interessadas podem realizar suas inscrições preenchendo a ficha de inscrição disponível no portal da Fundação, e a encaminhando para o e-mail concursodemiss2021@fcp.pa.gov.br até às 23h59 do dia 05 de junho. As apresentações ocorrerão nos dias 24, 25 e 27 de junho, por meio das redes sociais da FCP.

Para completar a festa, a FCP torna público o edital 08/2021, que premiará Folguedos Juninos. Serão contempladas 64 apresentações em formato digital nas categorias Boi-bumbá, Pássaro Junino e cordão de bicho e de pássaro, Grupo Parafolclórico, Conjunto Regional de Carimbó e Toada. As inscrições devem ser encaminhadas ao e-mail premiofolguedojunino2021@fcp.pa.gov.br com o assunto “INSCRIÇÃO” até às 23h59 do dia 02 de junho.

A Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) está em fase de organização e preparativos da quadra junina municipal. Os responsáveis pelas quadrilha já se reuniram com dirigentes para formatar a participação dos grupos no evento São João Teimoso. A programação está sendo fechada e envolve apresentações online de grupos de expressões variadas.

O diretor do Departamento de Ação Cultural (DEAC) da Fumbel, Cláudio Rêgo, explicou que a fase de debates com os grupos para a concretização futura do edital encerrou-se nesta quarta-feira, 19. “Durante os debates foram expostas as propostas da Fumbel para a consulta de todos os grupos. O evento se chamará São João Teimoso e terá início dia 22 de agosto, Dia do Folclore. Os grupos que irão se apresentar em quadra serão definidos, de acordo com as classificações no edital. Após os debates, a programação e edital passam para a fase de finalização”, explicou Claudio.

Esta semana será realizada uma nova reunião para definir os últimos ajustes. Claudio disse que o edital só vai ser publicado após definir todas as propostas serem definidas. “Brevemente vamos divulgar todo o cronograma com as datas definidas. Pois como estamos nesse momento de pandemia, tudo precisa ser pensado e planejado com bastante cuidado tanto para manter a cultura viva e também manter a segurança das pessoas”, completou o diretor do Departamento de Ação Cultural (DEAC) da Fumbel.