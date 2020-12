Pyong critica atitude de Felipe Neto: "Maior hipócrita de todos os tempos"

O Youtuber Felipe Neto foi alvo de críticas após ter tido um vídeo vazado, em que ele aparece jogando futebol com os amigos sem a menor preocupação de seguir as recomendações contra a proliferação da covid-19. Uma das pessoas que criticaram a atitude do digital influencer foi o ex-BBB Pyong Lee.

Usando os stories do Instagram, o mágico comentou na tarde desta terça-feira (29), a suposta hipocrisia envolvendo Felipe Neto, que alguns dias atrás criticou o humorista Carlinhos Maia por ter dado uma festa de Natal em plena pandemia.

"Parece que o alecrim dourado é daqueles de 'faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço'", iniciou Pyong.

"Eu geralmente não comento essas coisas, mas é um cara que cancelou todo mundo durante a pandemia", mencionou o episódio em que o youtuber a festa de Carlinhos Maia, e dizia não pisar na rua desde março.

"Quem me acompanha realmente sabe que eu não fico opinando na situação alheia", continua o ex-BBB, "Hoje especificamente estou falando do cara que é o maior hipócrita de todos os tempos", concluiu.