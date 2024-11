!PULSA!: Movimento artístico apresenta espetáculos gratuitos e diversos em Belém

Belém recebe, entre os dias 9 e 17 de novembro, a terceira edição do Movimento de Arte Insurgente !PULSA!, uma iniciativa que apresentará gratuitamente espetáculos, exposições, performances, shows, encontros, workshops, e muito mais.

Idealizado e dirigido por Andreia Duarte e Guilherme Marques, o evento visa compartilhar apresentações por toda a cidade, desde o centro até a periferia, com a ocupação de espaços de cultura na capital, como os teatros Margarida Schivasappa e o Waldemar Henrique, além de praças, espaços gastronômicos, entre outros.

Durante os 9 dias de programação, haverá sempre dois pontos de encontro informais para participantes e não participantes do festival: a Casa Apoena e a Esther Lanches, estabelecimentos localizados no bairro da Cidade Velha.

Segundo a organização do evento, o !PULSA! foi criado para compartilhar os saberes de artistas no Brasil, possibilitando misturas e trocas culturais através da arte.

“Acreditamos que em todo local existe potência de criação, de imaginação que pode provocar a transformação social. Queremos também discutir outros sistemas de conhecimento, com pessoas que vêm de povos originários, quilombolas, de lutas contra o desmatamento, da crise climática”, conta Andreia Duarte, idealizadora do movimento.

Guilherme Marques, diretor do movimento ao lado de Andreia, explica que a realização da programação só foi possível graças a participação de agentes culturais e artistas de Belém.

“Antes de qualquer ação, nós ouvimos. Isso é fundamental para criarmos estratégias compartilhadas na construção da programação”, afirma Guilherme Marques.

Espetáculos diversos

O movimento !PULSA! vai proporcionar a Belém grandes espetáculos teatrais, os quais destacam a pluralidade cultural dos artistas independentes com performances marcantes que vão desde a comédia até monólogos.

Apresentação teatral durante o festival !PULSA! (Foto: Aguinaldo Ferry)

Entre os destaques da programação está o espetáculo “Parem de Falar Mal da Rotina, o primeiro a ser apresentado no festival, que traz a atriz, poeta e cantora capixaba Elisa Lucinda, nos dias 9 e 10 de novembro, no Teatro Margarida Schivasappa, às 19h. A apresentação consiste em uma reflexão sobre o cotidiano, visto como espaço de estreia e criatividade e não como uma repetição

O espetáculo MONGA (18 anos) apresenta a história de Julia Pastrana (1834-1860), mexicana que ficou conhecida vulgarmente como mulher-macaco. Nesta apresentação, a cearense Jéssica Teixeira usa seu próprio corpo para imprimir toda a carga dramática que envolve questionamentos sobre padrões corporais. O espetáculo será exibido no Teatro Waldemar Henrique, nos dias 12 e 13 de novembro, às 20h, com interprete em LIBRAS.

Vale destacar também a apresentação de Gabriela Carneiro da Cunha, que traz para a cena Altamira 2042 (16 anos). Neste espetáculo, a artista mostra depoimentos de ribeirinhos, lideranças indígenas, militantes sociais e diversos atores que falam sobre a tragédia da hidrelétrica de Belo Monte e os seus diversos impactos ambientais e sociais causados pela mudança geográfica na região. A performance estará em exibição nos dias 16 e 17 de novembro, respectivamente, às 20h e às 19h no teatro Universitário Cláudio Barradas.

A programação completa com horários e locais do !PULSA! Movimento Arte Insurgente pode ser conferida no site https://pulsa.art.br/. Os ingressos para a programação são gratuitos, e devem ser retirados no site SYMPLA.

O evento é realizado pela Olhares Instituto Cultural e Outra Margem, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e Ministério da Cultura, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço:

!PULSA! Movimento Arte Insurgente

Data: De 9 a 17 de novembro

Local: diversas localidades de Belém