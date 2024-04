Prova em reality provoca queimaduras de 2º grau em influenciadores

A cantora MC Thammy afirmou ter sofrido queimaduras de primeiro e segundo grau nos pés, após passar por uma prova de resistência no realityshow “N1 Influencer” promovido pelo influenciador Anderson Neiff. A cantora precisou de internação médica para se recuperar dos ferimentos.

De acordo com a artista, a prova do reality show consistia em colocar os pés dentro de um balde com gelo e sal grosso. Um bombeiro acompanhava a realização da competição e garantiu que não haveria riscos na prova.

“A gente ficou 15 minutos com o pé no gelo com sal grosso. Quando eu tirei o pé eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida. Três dedos meus ficaram pretos quando saiu do balde de gelo”, relatou a cantora em suas redes sociais.

Inicialmente, Thammy foi para um posto de saúde e tentou ainda voltar ao reality, mas precisou ser encaminhada ao hospital mais próximo, devido às fortes dores que sentia. “Meu pé começou a inchar muito. Saí de lá e fui pro hospital, no hospital o médico falou que tinha risco de trombose e o outro falou que se eu ficasse mais um minuto podia ter necrosado meu dedo”, contou.

Em uma publicação no Instagram, a MC mostrou a situação em que os pés ficaram. Na imagem é possível ver o local extremamente inchado e com bolhas de queimadura espalhadas pela pele. “Tive queimadura de primeiro grau por fora e de segundo grau por dentro dos dois pés”, escreveu ela.

Além de Thammy, o influenciador Artur Braz também sofreu queimaduras nos pés. Nas redes sociais ele postou vídeos no hospital e disse que precisou ficar internado para se tratar dos ferimentos.

Criador do reality pede desculpas

O realizador do reality, Anderson Neiff fez um pronunciamento nos stories do Instagram sobre o incidente na prova. Ele pediu desculpas aos participantes e disse que ficou em choque com o ocorrido.

“Ontem aconteceu uma prova de resistência que eu não tinha ciência do que poderia acontecer depois. Assim que eles tiraram o pé do gelo, eles começaram a gritar muito de dor. Eu fiquei em estado de choque”, disse

“Eu peço desculpas por ter feito essa prova, por ter contratado um bombeiro despreparado. Eu assumo a responsabilidade de arcar com os medicamentos, com o que for. Eu não posso parar o reality, mas minha equipe vai dar o suporte”, concluiu