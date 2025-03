Prova do Líder começa mais cedo no 'BBB 25'

Nesta quinta-feira, 20, a Prova do Líder começou durante a tarde na casa do BBB 25, de forma inédita nesta edição do reality. A prova não tem a participação de João Gabriel, vetado por Guilherme. O goiano já havia sido barrado no Baile do Líder na noite de ontem, 19. A prova da semana envolve habilidade, agilidade, equilíbrio e trabalho em equipe.

Na primeira etapa da dinâmica, os brothers tiveram que se dividir em dois grupos de seis pessoas. Com a casa rachada em dois grupos e sem João Gabriel, Vitória Strada teve que se separar de seus amigos do Quarto Anos 50 e formou grupo com Eva, Renata, Maike, Vilma e João Pedro. O segundo grupo foi formado por Delma, Guilherme, Diego e Daniele Hypolito, Aline e Vinícius.

Dentro do grupo, cada jogador desempenha uma função na prova. Um jogador deve fazer um percurso pendurado em uma estrutura, com a ajuda de outros dois jogadores que giram um volante. Esse jogador atravessa um caminho e pega um item. Um quarto jogador, vestido de amaciante, deve deixar este item em uma estrutura suspensa, que deve ser equilibrada por outros dois jogadores. No total, os brothers devem pegar cinco itens para finalizar a prova.

Logo cedo, Guilherme teve que desocupar o Apê do Líder e recebeu a avaliação do público da sua liderança: "deu sono". Ao contar para seus colegas de confinamento, o pernambucano refletiu: "Será que é porque estou dormindo demais?".

Uma das razões para a Prova do Líder da semana ter começado mais cedo é porque hoje o programa ao vivo começará às 23h45, quando acontecerá a última etapa da prova. :