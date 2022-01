Projota sobre cultura do cancelamento: 'estão esperando alguém se matar'

Um ano depois de cruzar as portas do "Big Brother Brasil" em direção a uma série de linchamentos virtuais que o fizeram ter medo de perder sua carreira, Projota diz querer "cancelar a cultura do cancelamento".

É uma missão que reverbera por parte de seu quinto álbum de estúdio, "A Saída Está Dentro", lançado nesta quinta-feira. Nela, o rapper responde, no flow, às críticas que enfrentou no programa, do qual foi eliminado com 91,89% de rejeição.

"Será que eu não vivo as letras que eu já fiz cantar/ ou você só ouviu as partes que quis escutar?/ Falei que eu era um lixo e tá escrito lá", canta em "Volta", a primeira faixa do disco. "O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei/ ninguém nasce sabendo, me deixe tentar/ ouvi dizer que eu estava cancelado/ o seu cancelamento hoje eu resolvi cancelar."

Projota conta que esta não foi a primeira vez em que ele se sentiu rejeitado. Por ter composto letras românticas e feito parcerias com cantores de gêneros tradicionalmente distantes do rap, como Anavitória e Anitta, as críticas já eram tão rotineiras que nada que acontecesse no "BBB" abalaria suas estruturas, ele diz.

No entanto, em meio às tradicionais artimanhas que o programa adota para manipular as emoções dos jogadores e dos espectadores, até seu paladar virou alvo de críticas -intolerante à lactose, ele não come queijo. Sua família chegou a ser ameaçada de morte nas redes sociais.

"A gente chegou no limite. Se eu não tivesse minha mulher e minha filha, não sei o que teria acontecido", diz Projota, ao lembrar que anos antes do "BBB" enfrentou uma depressão e pensava com frequência em pular da sacada do apartamento em que morava.

"Ninguém ainda tirou a própria vida por causa do cancelamento. É triste ver que parece que as pessoas estão esperando isso acontecer para parar com isso."