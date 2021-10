Projota lança single inédito nesta quinta, 28

Projota marca o seu retorno à carreira musical com o lançamento da nova música 'Volta', que estará disponível nas plataformas digitais às 21 horas, desta quinta-feira, 28. A produção conta também com um videoclipe. Contendo muitas referências ao BBB21 e com a participação de Arthur Picoli, o audiovisual mostra e fala sobre como o mundo das redes sociais, inclusive o cancelamento, é refletido ao público e encarado pelos mesmos.

A canção traz a tona a nova fase do artista após participação no Big Brother Brasil, e a perda de sua avó materna, Lourdes. O cantor conta a sua versão de tudo o que aconteceu. "Essa música é como colocar alguns pingos nos “is” sobre tudo o que aconteceu comigo esse ano e colocar o último “pingo”, que é o ponto final dessa história”, decreta Projota.

No clipe, que conta com a direção de Rafael Carvalho do Studio Curva, direção de arte de Arthur Carratu e direção de fotografia de Rui Mendes, Projota passeia por vários cenários imerso numa realidade fictícia esperando a hora de acordar e escapar desse lugar e se reconectar com o que há de melhor em sua essência – a produção traz ainda um punhado de referências muito familiares, seja a inspiração em obras cinematográficas tais quais 'Show de Truman', 'Matriz' e 'Blackmirror', seja 'dummies', uma cozinha numa alusão à xepa, o amigo de confinamento Arthur Picoli, e muito mais. “Tanto o clipe como a letra são absolutamente biográficos, bastante claros, retos e literais. Além de muito visceral, Volta contém algumas dores que eu precisava por pra fora, mas também o relato de alguém que passou pelo olho do furacão, mas está bem, e segue atrás de seus sonhos”, finaliza o rapper.