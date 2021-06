Projota está voltando para o estúdio e planeja parceria com Lucas Penteado

Após se apresentar com Lucas na final do BBB21, os fãs do reality pediram uma parceria musical entre os dois depois do reality. E Projota conta que os dois conversaram no dia da final e já tem planos para o futuro.

“No dia em que a gente se encontrou e conversou mais, falamos em fazer coisas juntas, entregar mais projetos. Até eventos, não só musica. É o momento de estruturar tudo isso”, revela.