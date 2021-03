Projota diz que Carla Diaz é complicada e Arthur confirma

Arthur e Projota conversaram na manhã desta quarta-feira (3), na área externa da casa, e tocaram no assunto Carla Diaz. Projota declara: "A Carla é complicada, ela é complicadinha". O instrutor de crossfit se mostra chateado com a sister: "Igual na hora do Paredão, ela com a mão na minha perna na formação, ela solta 'Graças a Deus que Rodolffo e Fiuk não' vão, diz ele se referindo ao último Paredão onde Arthur estava correndo risco de ser eliminado.

"Falta um tato, um senso nela", fala Projota sobre a atriz. O instrutor então comenta: "Eu não vou pedir isso a ela, eu troco ideia igual brother. Por que que eu vou ficar sendo fofinho igual lá fora com as pessoas?", afirma o instrutor.