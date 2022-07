Projeto 'Talentos pelo Pará' inicia programação nesta quinta-feira, 14

Começa nesta quinta-feira, 14, a programação da segunda edição do projeto "Talentos pelo Pará", que revela e premia talentos amadores ao redor do estado. Nesta edição, haverá programações em Ananindeua, no dia 5 de agosto, e em Belém, no dia 12, além de cidades como Magalhães Barata, Nova Ipixuna, Cametá, Abaetetuba, Peixe-Boi, Marabá, Itaituba, Altamira, Parauapebas e Santarém.

No palco ocorrem as apresentações de 10 talentos e o show de um artista local e nos intervalos, os sorteios de geladeiras. O vencedor da noite ganha um prêmio em dinheiro no valor de R$ 1.000 reais.

Inscrições:

Qualquer pessoa a partir de 18 anos que se considere talentosa em qualquer área artística, como mágica, música, dança, performances em geral, humor, poesia, adestramento de animais, entre outros, pode participar da seleção. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente através de formulário on-line até sete dias antes do evento. É obrigatório anexar vídeo de até um minuto mostrando ou explicando a sua apresentação e anexar no formulário de inscrição o arquivo da trilha sonora (caso haja) da sua apresentação

Critérios:

Cada participante só poderá inscrever uma única apresentação de até 5 minutos de duração. Haverá um corpo de jurados formado por três personalidades da cidade que darão nota de 5 a 10, baseada no FATOR UAU, que é a capacidade de impressionar os jurados e o público. Os jurados levam em consideração: criatividade, originalidade e empatia. Em caso de empate, o público, através de seus aplausos e barulho, deverá ser o termômetro do desempate.

Serviço:

O quê: Início da programação do "Talentos do Pará"

Quando: 14 de julho

Onde: Praça Menino Deus (Marituba)

Hora: 18h

Inscrições: Link

