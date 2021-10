Projeto sobre o Círio e suas diferentes perspectivas contará com debate em sua programação

A galeria Benedito Nunes do Centur irá receber às 19 horas, o público para a exibição do tercerio episódio da websérie 'Megazord'. Logo em seguida, haverá um bate-papo com o tema 'Debate Cabelo: Os desafios na produção artística LGBTQIAP+ em Belém', esse que será mediado por Gabriela Luz, personagem principal da produção, Eloi Iglesias, organizador da Festa da Chiquita, e a cantora Helena Ressoa. A programação é encerrada com o pocket show de Flor de Mururé.

'Megazord' leva o nome do rôbo indestrutível formado pelos personagens do desenho infantil 'Power Rangers'. A drag Sarita Themonia é a personagem principal. Para a Melé Produções e Treme Filmes, produtoras realizadoras do projeto, o terceiro episódio é muito importante para mostrar a pluralidade do Círio e o movimento de enfretamento às estruturas, já que de um lado, temos toda a programação religiosa e do outro, no centro da cidade, uma revolução, organizada por travestis, drags, prostitutas, que usam a narrativa da arte para se expressar e participar da festa.

Além da exposição fotográfica de mesmo nome, que ficará aberta ao público até a próxima sexta, 29, há também a websérie documental 'Círio. Outras perspectivas', projeto gravado nas festividades da festa religiosa, em 2018. O quarto episódio estará disponível de forma on-line na quarta, 27, às 19 horas, no canal no youtube da Melé Produções.