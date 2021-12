Projeto 'Reggae e Brisa' apresenta banda Reggaetown nesta sexta-feira, 3

Com mais de 10 anos de existência e reconhecida pelo trabalho que desenvolve, a banda Reggaetown já abriu diversos show de grupos consagrados como SOJA, O Rappa, Natiruts, Ponto de Equilíbrio, Planet Hemp, Chimarruts, The Congos, Planta e Raiz, assim como de artistas do naipe de Armandinho, Gregory Isaacs, Alborosie e Max Romeo. Da mesma forma, performou junto a artistas de rap reggae como Oriente, 3030, Rael, Cone Crew, Hungria, Costa Gold e Cidade Verde.

Sua próxima apresentação acontecerá nesta sexta-feira, 3, no Palafita (Rua Siqueira Mendes, 264). Os DJs Black Negrão, Breno Roots e DJ Vitor Pedra também participarão do evento, realizado pelo projeto 'Reggae e Brisa', que acontece todas as sextas-feiras.

Formada por Bruno Rodriguez no vocal, Bráulio Santana na bateria e Lelo no baixo, a banda atualmente prepara o seu futuro single, intitulado 'Na Moral'. O lançamento acontecerá no dia 12 de dezembro.