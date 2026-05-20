Projeto quer transformar fotos e histórias de pets em artes de ecobags; veja como participar

A Artistas do Brasil, iniciativa que seleciona artistas para estamparem ecobags vendidas em supermercados, abriu uma seleção para que tutores e amantes de animais enviem fotos e histórias de seus bichinhos para a próxima coleção.

A seletiva vai escolher as melhores histórias, destacando os relatos afetivos enviados pelos participantes, e transformá-las em quatro artes exclusivas, que estarão em bolsas reutilizáveis distribuídas e vendidas nas principais redes de supermercados de todo o País.

A artista visual e muralista Clara Leff será a responsável por transformar as fotos em obras de arte, que serão impressas em 500 mil ecobags.

"Sou tutora de 2 cachorros e uma coelha, e eles são membros da minha família. Portanto, poder utilizar meu trabalho para homenagear 4 histórias de amor entre pessoas e seus pets será um prazer", relata a artista de 29 anos.

Segundo Carlos Nauff, fundador da Artistas do Brasil, o projeto aproxima a ilustração autoral dos consumidores por meio de histórias reais.

"É uma forma de celebrar o amor incondicional entre tutores e seus animais, transformando esse sentimento em arte acessível", declara. O projeto também está atualmente em busca de ONGs ligadas à causa animal para o desenvolvimento de parcerias e ações conjuntas.

Como participar?

Para participar, basta realizar o cadastro no site da Artistas do Brasil e enviar a foto do seu pet até o dia 15 de junho, de forma gratuita.

Os participantes também podem acompanhar no site e nas redes sociais a curadoria e o processo de transformação das imagens em ilustrações.