Projeto ‘Oralidades’, do arrastão do Pavulagem, ocorre no próximo dia 5, em Belém; saiba mais

Na quinta-feira, 5 de junho, a partir das 19h, o projeto “Oralidades” convida o público para um encontro especial em frente à sede do Instituto Arraial do Pavulagem, em Belém. Com o tema “Banho de Cheiro de São João: o poder que vem da floresta”, o evento reúne saberes ancestrais e celebrações juninas em uma programação que inclui roda de conversa, feira criativa e apresentação musical.

Oralidades

Roda de Saberes: tradição e resistência

Os participantes Mauro Athayde (Laboratório São Lucas), Paulo Arara (mestre de banhos de cheiro), Tatiana Sinimbú (Jambu Sinimbú) e o antropólogo Aldrin Figueiredo debatem o significado dos banhos de cheiro e seus rituais nas festas juninas da Amazônia.

Como destaca Aldrin Figueiredo:

“Essas tradições incorporam o banho de cheiro em suas histórias, associando-o à cura, à espiritualidade e à transmissão cultural entre gerações. É um elo com a floresta e com a herança dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos — um símbolo de resistência e identidade que permanece vivo porque é passado de mão em mão.”

VEJA MAIS

Paulo Arara, que resgatou a prática quase esquecida, reforça:

“O banho de cheiro é uma tradição forte do Pará. Aprendi com meu pai e meu avô, e meu maior desejo é repassar esse conhecimento. É um ritual de renovação, atrai coisas boas e não pode se perder.”

Programação completa

Oralidades: memória e diálogo

O projeto, uma iniciativa do Instituto Arraial do Pavulagem, promove encontros que conectam saberes populares e conhecimento acadêmico.

Feira criativa: Com o Coletivo de Artesãs Por Trás da Cena, expondo produtos artesanais feitos por mulheres de Belém.

Roda Cantada: Encerramento com o grupo musical do Batalhão da Estrela, acompanhado pelos mestres Júnior Soares e Ronaldo Silva. Para Ronaldo Silva, cofundador do grupo:

“O Oralidades mergulha em temas essenciais da quadra junina. Em 2025, com o tema ‘Arraial da Floresta’, focamos no banho de cheiro como um ícone das festas amazônicas — uma chance de compartilhar a riqueza das comunidades tradicionais que alimentam nosso cortejo.”

Data: 5 de junho (quinta-feira)

Horário: A partir das 19h

Local: Sede do Instituto Arraial do Pavulagem (Belém)

Entrada gratuita

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)