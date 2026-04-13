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Amazônia plugada no Brasil: projeto une territórios nas linguagens do rock

É o projeto 'Rock do Norte ao Sul', do músico Claudio Wallace, com 40 anos de estrada, tem show em São Paulo e single nas plataformas digitais

Eduardo Rocha
fonte

Claudio Wallace: novas parcerias levam rock independente a circular pelo Brasil (Foto: Fábio Viana)

“Rock do Norte ao Sul". Esse é o nome do novo projeto musical do artista Claudio Wallace, nome bastante conhecido de quem gosta desse gênero musical e suas ramificações. A intenção desse músico é promover a conexão entre artistas do Pará, da Amazônia, com os de outras regiões do Brasil. Dessa forma, "dar uma visão musical e contemporânea dos estilos desenvolvidos por esses artistas, com suas particularidades em criações em conjunto e proporcionar, assim, canções inéditas para o público que ama o gênero rock and roll". E a primeira canção do projeto intitulada "Do Alto da Minha Torre"estréia nas plataformas digitais em 8 de maio e sai em parceria ao lado do roqueiro paulista Bellini, um artista com quase 40 anos de carreira.

No entanto, a música ganha o palcos antes de chegar nas plataformas. O show de lançamento ocorrerá na Casa Lab, na Vila Mariana, em São Paulo, nesta quinta-feira (16). Esse evento se intitula "Rock Made in Amazon invade São Paulo" e servirá para que Claudio Wallace, além de executar a nova canção pela primeira vez ao lado de Bellini, receberá diversos artistas de São Paulo e do Pará. Essa turma toda vai mostrar ao público suas obras, e os cantores e compositores serão entrevistados em programa transmitido por rádios e web rádios do Brasil e do exterior e também com transmissão no canal do Youtube Claudio Wallace.

image Cantor Bellini participa do projeto 'Rock do Norte ao Sul' (Foto: Divulgação)

Já no sábado (18), Claudio Wallace será entrevistado pelo radialista Bruno Mantovani, da Rádio Rock News 106.5 FM, de São José Dos Campos (SP). Nessa emissora emblemática do rock independente brasileiro, Wallace apresentará em primeira mão seu novo single "Do Alto da Minha Torre" e dará detalhes dos eventos que ocorrerão em São Paulo, os projetos futuros para sua carreira, o programa "Rock Made in Amazon", o selo musical Wallace Records e o projeto "Rock do Norte ao Sul".

No domingo (19), Claudio Wallace retornará à Casa Lab para participar do evento "Festival Rockin´Lab", ao lado de Bellini e de mais oito bandas do rock independente brasileiro. As artes de capas do projeto "Rock do Norte ao Sul" serão todas produzidas pelo quadrinista Roberto Mendes.

Cantor, compositor, produtor fonográfico e radialista paraense, Claudio Wallace  tem quase 40 anos de carreira dedicados ao rock autoral no Pará, o que ele celebra com lançamentos e shows. Ele atua no projeto "Rock Made in Amazon", que inclui um programa de rádio e um portal dedicado à divulgação da cena rock na região amazônica. 

Na estrada

Claudio Wallace destaca-se em uma trajetória iniciada nos anos 80, tendo passado por bandas como Aliança Rebelde e Mythus. Em 2025, ele lançou o álbum "O Fantástico Mundo do Rock and Roll", que reúne singles como "Dívidas" (com clipe exibido no programa "Sons do Pará", da TV Liberal/Globo), "Nessas Guerras", "Liberdade Fria" e "My Life".

Claudio tem como projetos atuais: o "Rock do Norte ao Sul" e "Onze Janelas", single e documentário lançado no final de 2025, intitulado "Onze Janelas – Uma História de Amor na Amazônia".

É o idealizador e apresentador do programa "Rock Made in Amazon", transmitido por diversas web rádios e pela rádio Umari FM (87,5 MHz) em Marituba, Pará. Claudio Wallace costuma se apresentar acompanhado pela Power Band, formada por Alcides Carneiro (guitarra), Rafael Walsk (teclado) e Mário Júnior (bateria), marcando presença em

festivais como o "O Rock É O Alvo" e “Carnarimbó”. Informações no site oficial https://claudiowallace.com.br/  e aqui

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