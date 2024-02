Projeto Mastarel retorna com oficinas e visitas guiadas no Mercado do Porto do Sal em Belém

Pela segunda vez o projeto Mastarel chega em Belém, no Mercado do Porto do Sal, com exposição mediada, oficinas, aula aberta e lançamento de livro, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura Rouanet, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e realização do Ministério da Cultura, Apneia Cultural e Tijuquaquara Produtora Cultural. A mostra “Mastarel: As Águas de Dentro" está aberta com visitas guiadas sempre de quarta a sábado, das 8h às 18h, até o dia 29 de fevereiro.

Sob a curadoria de Vania Leal, a exposição reúne painéis, fotografias em tecido e vídeo, além do próprio Mastarel, obra de Elaine Arruda e Mestre João Aires. A peça que se remete às embarcações à vela, pode ser vista no telhado do mercado. Vale destacar que todos os dias a partir das 18h, a peça acende sua iluminação, assinada por Lúcia Chediek.

Segundo a curadora do projeto, Vânia Leal, o projeto é significativo. “Até porque aonde está localizado o Mercado do Porto do Sal, é uma área que fica pouco visível para a cidade. E o projeto busca provocar um diálogo com as pessoas que moram ali no entorno, que tem essa memória afetiva”, explicou.

Vânia destacou ainda que a intenção é causar esse grande diálogo de um fazer cultural e que migra para o campo da arte. “Ganhando assim uma potência muito grande, reacendendo memórias afetivas, históricas e fazendo esse passeio pela cultura, é um projeto maravilhoso”, destacou a curadora.

Além da exposição e da aula aberta, o Mastarel também oferece, em fevereiro e março, duas oficinas. "Carpintaria Naval básica" com Mestre João Aires, que apresentará aos participantes um panorama da carpintaria naval e seu contexto cultural, assim como seus aspectos estéticos e técnicos, nos dias 18 e 25 de fevereiro e 03 e 10 de março, no Mercado do Porto do Sal, das 8h às 12h.

Os alunos também vão acompanhar o processo de construção de pequenos barcos em miriti, desde a execução até a montagem final, como pintura, acabamento, estudo de formas e elementos típicos das embarcações ribeirinhas.As inscrições vão até 15/02 de forma presencial, com exceção dos dias 10 e 14 (feriado de carnaval) e online (link no perfil de Instagram do projeto @projetomastarel).

Além disso, está na programação deste mês, uma aula aberta com o historiador e professor Michel Pinho, marcada para o domingo, dia 24 de fevereiro, a partir das 8h, no Mercado do Porto do Sal. Ele vai contar a história da edificação e seu entorno, no bairro da Cidade Velha.

O projeto encerrará em abril, com o lançamento do livro Mastarel, de Elaine Arruda, que consiste no capítulo principal de sua tese de doutorado, realizada na ECA-USP e que traz registros e detalhes técnicos sobre a obra. Viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura Rouanet, o projeto tem patrocínio master do Instituto Cultural Vale e realização do Ministério da Cultura, Apneia Cultural e Tijuquaquara Produtora Cultural.

Agende-se

"Mastarel: As Águas de Dentro"

Data: até o dia 29 de fevereiro

Hora: visitas guiadas de quarta a sábado, das 8h às 18h

Local: Mercado do Porto do Sal (Cidade Velha – Belém)