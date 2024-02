Gretchen aparece com look despojado e sobe no trio em bloco de rua no Rio de Janeiro

Já é carnaval no Rio de Janeiro! Muitos blocos de rua fizeram a festa dos foliões no pré-carnaval da capital carioca com a presença de famosos. Inclusive a cantora Gretchen, convidada especial do evento. Ela ainda subiu no trio e soltou a voz ao som de "Conga la conga", uma de suas músicas mais marcantes.

Antes do show, ela usou as redes sociais para mostrar o look que usaria no bloco de rua. "E agora pronta para o Bloco Fogo e Paixão. Aqui no Rio. Simbora, Esdras pra mais um", postou a artista, usando um short jeans, blusa branca e tênis, ao lado do marido Esdras de Souza.