Projeto “Ilustra! Narrativas em ação” segue até sexta em formato de live

O projeto “Ilustra! Narrativas em ação” da Fundação Cultural do Pará seguirá até sexta-feira (13) com uma programação de workshops e palestra, em forma de live, no Facebook da Biblioteca Pública Arthur Vianna.

O projeto reúne ilustradores, professores, escritores e educadores, além de jovens de 12 a 14 anos e pessoas interessadas na linguagem do desenho e no mercado de ilustração.

Pelas manhãs, às 9h30, a ilustradora Brisa Nunes, conduz workshop sobre ilustração de livros infanto-juvenis. Já no turno da tarde, das 14h às 16h, a programação fica por conta do ilustrador, escritor e arte-educador Paulo Pensador, que ministra oficina sobre a ilustração de contos.

Na quinta-feira (12), às 17h15, Juliana Barbosa fará uma palestra na página do Facebook do Ilustra.

O evento marca também a retomada de atividades promovidas pela Biblioteca, paralisadas no ano passado pela pandemia; além de integrar a agenda de comemorações pelos 150 anos da BPAV.