Projeto Cena 1 fará audição em Belém para artistas de teatro musical

O Projeto Cena 1 fará audições em Belém para a próxima temporada de preparação gratuita de artistas para o teatro musical, com idade entre 16 e 29 anos. O projeto oferece bolsa de estudos com duração de um ano, em São Paulo. Dezesseis jovens serão selecionados. A audição acontecerá na próxima quinta-feira, 16, na Casa de Artes Tiago de Pinho, a partir das 8h da manhã, mas os candidatos precisam fazer a inscrição pelo e-mail audicao@projetocena1.com.br até a segunda-feira, 13.

O Cena 1 é uma incubadora de artistas de teatro musical que visa iniciar e direcionar gratuitamente os novos talentos para o mercado. A seleção será realizada pelo ator, diretor e roteirista Diego Montez e pela atriz e diretora Gabi Camisotti.

Gabi Camisotti e Diego Montez, que farão a audição. (Divulgação)

Para se inscrever, o candidato deve enviar pelo e-mail fotos de rosto e de corpo, currículo, contato telefônico e um vídeo em link do Youtube não listado (não público). Os candidatos precisam ter conhecimento prévio de canto, dança e intrepretação, mesmo que não tenha participado de montagens profissionais, Mais informações estão disponíveis no Instagram @projetocena1 .

Diego explica que o workshop é uma imersão no mundo de teatro musical passando pelas três áreas com parte teórica e prática. Além de fornecer dicas preciosas sobre o mercado. “Qualquer pessoa interessada no mercado, em qualquer função, vai sair de lá transformado. Garantimos”, afirma.

Sobre a audição, ele disse que o projeto não procura artistas prontos, mas “talentos cheios de personalidade a serem lapidados” para formar “um grupo heterogêneo e diverso onde o denominador comum é a sede de aprender e a falta de medo de trabalho duro”.

A audição em Belém foi despertada por uma percepção de teatro musical na cidade. “Quando descobrimos a Casa de Artes Tiago de Pinho, ficamos surpresos com a quantidade de pessoas interessadas no teatro musical. O projeto nasceu justamente para encurtar essa ponte entre o mercado e as cidades fora do eixo”, disse Diego Montez.

Espetáculo da Casa das Artes Tiago de Pinho (Mariana Almeida/ Divulgação)

Tiago de Pinho, diretor da Casa de Artes que leva o nome dele, explica que o projeto chega pela primeira vez a Belém devido ao aquecimento do mercado de teatro musical. “Esse projeto visa difundir o teatro musical no Brasil inteiro, já percorreu 18 estados brasileiros e chegou ao Pará. As outras turmas de alunos (de temporadas anteriores do Cena 1) estão trabalhando na área, tem gente na Globo, fazendo filme em streaming e no teatro musical. É uma vitória do projeto”, comemora.

Segundo Tiago, o projeto oferece a oportunidade dos jovens estudarem interpretação, canto, dança, sapateado, musicalização, além de terem atendimento de especialistas de fonoaudiologia, psicologia e médico, entre outros de profissionais.

As inscrições são abertas ao público. Mas os alunos da Casa das Artes Tiago de Pinho terão um workshop gratuito com Diego Montez e Gabi Camisotti.

