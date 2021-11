Programação especial marca os 30 anos do Curro Velho e Casa da Linguagem

O Núcleo de Oficinas Curro Velho e Casa da Linguagem comemoram 30 anos de atividades este mês. Para celebrar o marco, a Fundação Cultural do Pará (FCP) realiza uma programação cultural especial a partir desta semana até dezembro.

Uma exposição temática dá o tom da festa nas duas casas da Fundação. “Bora Brincar?”, instalada na nave central do Curro Velho e na galeria da Casa da Linguagem a partir da próxima sexta (26), é composta por ambientes lúdicos onde os visitantes poderão interagir com fotografias, gravuras, brinquedos, instrumentos musicais e outros elementos que fazem parte do acervo da casa.

Além de oportunidades para brincar, as experiências visuais, sonoras e motoras que a mostra proporciona aos visitantes fazem parte do trabalho realizado por equipes profissionais multidisciplinares - compostas por educadores, artistas, artesãos, psicólogos e técnicos. As mostras têm como objetivo estabelecer interações com o público infanto-juvenil por meio dos objetos do rol das duas casas da Fundação. Com elementos visuais, jogos e atividades, a exposição terá “ludicidade” como temática central.

No dia 27, no Curro Velho, haverá atividade especial com as crianças e adolescentes da Vila da Barca, pela parte da manhã. Além da mostra, rodas de conversas no Curro Velho fazem parte da programação - voltadas para os servidores técnicos e candidatos a instrutores de oficina da Fundação. Entre os temas, estão discussões como inclusão social, iniciação artística e educação não-formal.

Já na Casa da Linguagem, workshops de poesia falada e expressão corporal convidam os interessados a se aprofundar nas técnicas desde segunda (22). Além das formações, haverá ainda apresentações do projeto Territórios Poéticos e shows de atrações musicais - como Diego Xavier, Nanna Reis e banda, Bateria Show das Crias, Auto da Lua Crescente e outros.

Por meio da programação comemorativa, o papel do Núcleo de Oficinas Curro Velho e da Casa da Linguagem é reafirmado como espaços de inclusão e formação de crianças e adolescentes, em especial os alunos de escolas públicas, áreas periféricas e comunidades tradicionais do estado. Para acompanhar a programação completa, siga a Fundação nas redes sociais: @fundacaopara.

Confira a programação:

Curro Velho

Mostra Bora Brincar?

Data: 26/11 (visita agendadas com escolas e instituições)

Horário: 09h às 12h e 14h às 18h

Local: Nave Central do Curro Velho, R. Prof. Nelson Ribeiro, 287.

Data: 27 e 28/11 (aberta ao público)

Horário: 09h às 12h e 14h às 18h

Local: Nave Central do Curro Velho, R. Prof. Nelson Ribeiro, 287.

Atrações Musicais

Data: 26, 27/11

Horário: 11h, 18h e 19h

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho, R. Prof. Nelson Ribeiro, 287.

Data: 28/11

Horário: 11h e 12h

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho, R. Prof. Nelson Ribeiro, 287.

RODA DE CONVERSAS

Inscrições Gratuitas

Data: 24/11 a 03/12

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho, R. Prof Nelson Ribeiro, 287.

Educação Não Formal e Processos Criativos em Arte: Experiências em Escolas de Arte e Ofício.

Data: 07/12

Horário: 09h30 e 12h

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho, R. Prof Nelson Ribeiro, 287.

Iniciação Artística e Inclusão Social

Data: 08/12

Horário: 09h30 e 12h

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho, R. Prof Nelson Ribeiro, 287.

Projetos de Extensão em Comunidades Tradicionais

Data: 09/12

Horário: 09h30 e 12h

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho, R. Prof Nelson Ribeiro, 287.

Casa da Linguagem

Apresentações dos Territórios Poéticos

Data: 26/11

Horário: 17h às 20h

Local: Avenida Nazaré, 31 - Nazaré

Workshop O Corpo Fala: Cantando e Contando Histórias

Data: 22 a 26/11

Horário: 15h às 18h

Local: Avenida Nazaré, 31 - Nazaré

Workshop Poetry Slam-Poesia Falada

Data: 22 a 24/11

Horário: 15h às 17h

Local: Avenida Nazaré, 31 - Nazaré