Programa (re)Conexões chega ao Pará como preparação para o 8º Fórum Nacional de Museus

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) recebe na próxima quinta-feira (5), o Programa (re)Conexões, no Museu do Estado do Pará (MEP), a partir das 9h. Profissionais de museus e coletivos culturais serão recebidos para discutir novas diretrizes que serão apresentadas no 8º Fórum Nacional de Museus, que será realizado em novembro deste ano.

As contribuições serão utilizadas para a construção do Plano Nacional Setorial de Museus 2025-2035. O documento consiste em um planejamento global e de longo prazo voltado ao setor museológico no Brasil.

O Programa (re)Conexões é realizado em diversos Estados do Brasil, em parceria com os sistemas estaduais de museus e secretarias de cultura. Idealizado pelo Instituto Brasileiro de Museus, que pretende a participação ampliada de museus, redes, coletivos, pontos de memória, entre outras instituições.

As inscrições online podem ser feitas no site oficial do Fórum Nacional de Museus. Elas também podem ser realizadas de forma presencial no dia do evento. Ao inserir os dados de cadastro para a inscrição, o interessado será direcionado para outra página, e precisa selecionar a região em que deseja participar do evento (re)Conexões.