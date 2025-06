Programação cultural gratuita agita Paragominas com oficinas, feira criativa e shows; veja

Depois de passar por Belém, Marabá, Curionópolis, Parauapebas e Ourilândia do Norte, o Festival Amazônia em Movimento desembarca em Paragominas, no sudeste paraense, com uma programação gratuita que combina arte, capacitações e valorização dos saberes amazônicos. Além de oficinas, a programação inclui o Workshop de Construção de Instrumentos Musicais Sustentáveis.

Entre os dias 10 e 13 de junho, o CRAS Camboatã receberá oficinas culturais de Técnicas de Culinária Regional e Danças Tradicionais. Já o Workshop de Construção de Instrumentos Musicais Sustentáveis será realizado no dia 11 de junho, a partir das 14h, no Centro Cultural de Paragominas. A atividade convida a comunidade a vivenciar, de forma prática, a criação de instrumentos musicais utilizando materiais recicláveis. O objetivo é estimular a consciência ambiental, a criatividade e o contato com a musicalidade popular da Amazônia.

O Festival segue no sábado, dia 14 de junho, no estacionamento da Praça Cleodoval José Moura (Praça do Ginásio). A partir das 18h, o espaço se transforma em um polo cultural, com shows gratuitos de Rhadassa, Andréa Mota e DJ Thiago 7, além da Feira Criativa, reunindo empreendedores locais com produtos autorais, como gastronomia, artesanato e biojoias.

“É um espaço de troca, valorização do talento local e fortalecimento da economia criativa da região. O projeto tem crescido em cada cidade, com retorno positivo dos participantes das oficinas e do público que tem lotado os shows musicais”, destaca Liane Gaby, presidente do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), responsável pela realização do projeto.

Entre os nomes que já passaram pelos palcos do festival estão artistas consagrados da cena paraense, como Félix Robatto, Jeff Moraes, Nenzinha e Faby Almeida. Cada um, com seu estilo e trajetória, representa uma faceta da diversidade musical e cultural da Amazônia, que vai do brega ao carimbó, do tecnobrega ao sertanejo. Essa multiplicidade de vozes e ritmos reflete a missão do Festival Amazônia em Movimento: valorizar a produção artística local, fortalecer os laços com a ancestralidade e promover o intercâmbio entre diferentes expressões culturais da região.

Depois de Paragominas, o projeto segue para sua última parada: o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, de 16 a 21 de junho. A programação completa está disponível no perfil oficial do festival: @amazoniaemmovimento.

O Festival Amazônia em Movimento é uma realização do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), com patrocínios do Grupo Carrefour Brasil e do Atacadão, por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Rouanet.