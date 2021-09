Sunset Festival acontece neste sábado, 4, na Ilha das Onças

Localizada na baía do Guajará, em Barcarena, a Ilha das Onças se tornou um dos principais pontos de turismo visitados pelos paraenses e turistas. Neste sábado, 4, o mais novo point da região traz pela primeira vez o Sunset Festival, um evento para o público que curte música eletrônica.

O famoso festival surgiu em 2008, e hoje é considerado um dos maiores eventos do gênero musical. Entre as atrações que se apresentarão no restaurante Rusty na Ilha, em Barcarena, estão os DJ's Paulo Stephan, Kame e Tevezz.

A programação está marcada para acontecer a partir das 16h, e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente em um dos cinco pontos de venda instalados em Belém, no Rusty Pub, Rusty Umarizal, Rusty Driver, Gran Pastel e IcaseIcia, além da bilheteria do evento que tem o patrocínio da Cerveja Tijuca.