Primeira vencedora do 'Caminhão do Faustão' ganha ação contra a Globo

Isabel Guedes Secco foi à Justiça contra a Globo por ter sido a primeira ganhadora do "Caminhão do Faustão", quadro que estreou em março de 1989 no programa "Domingão do Faustão". O prêmio, no entanto, foi dado a outra pessoa. Por isso, a A Globo foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) a indenizar a mulher em R$ 65,6 mil.

Em 2015, no seu aniversário de 50 anos, a emissora resolveu homenagear o vencedor do primeiro "Caminhão", mas acabou dando o prêmio a outra pessoa. Isabel provou ter sido a "legítima merecedora dos prêmios" que foram entregues ao mecânico de barcos Fernando Jacometti. Ele foi o homenageado no quadro "Invasão de Privacidade".

O novo prêmio dado a Fernando foi um carro e equipamentos para o seu trabalho, trazidos, novamente, por um caminhão do programa.

A Globo alegou que sua intenção não era homenagear a primeira ganhadora do "Caminhão do Faustão", mas um dos primeiros. O mecânico teria sido escolhido por conta da sua "emocionante trajetória pessoal e de interesse coletivo".

A Justiça levou em conta na decisão o fato de que o apresentador Fausto Silva referiu-se por cinco vezes a Fernado como "o primeiro ganhador do Caminhão do Faustão", durante a homenagem exibida em abril de 2015. No site da emissora, foi publicada uma postagem onde os mesmos termos foram utilizados.

A Globo terá de entregar os mesmos produtos a Isabel ou pagar o valor equivalente (R$ 65,5 mil), acrescidos de juros.

A emissora ainda pode recorrer.