Pretinho da Serrinha fala sobre a sua trajetória e diz o que um samba-enredo precisa ter

“Pelas Quadras do Samba”, a websérie documental que marca a estreia da temporada 2021 do canal Papo de Música. Neste quinto episódio, a jornalista Fabiane Pereira faz um mergulho no universo do samba-enredo com Pretinho da Serrinha, compositor da Império Serrano que cresceu em meio ao gênero, conhecido também por parcerias com Seu Jorge e Maria Rita, além de ter atuado na direção musical de Dudu Nobre e tocado com Alicia Keys no palco Mundo do Rock in Rio, em 2017.

O papo vai ao ar no dia 16 de março e ainda conta com as participações de Raquel Valença e Carlos Senna, no quadro fixo “A História do Samba”, que traz lembranças afetivas resgatadas pelas canções preferidas dos dois convidados assista aqui.