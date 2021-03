Preta Gil faz apelo a seguidores: 'a cura está na atitude de cada um de nós'

Preta Gil usou as redes sociais para desabafar sobre a situação que o Brasil está vivendo, no pior momento da pandemia de coronavírus. A cantora teve a doença há um ano e disse que ressignificou muitas coisas. A baiana ainda fez um apelo para seus seguidores terem mais responsabilidade para que o Brasil possa se curar.

"Hoje faz 1 ano que recebi o meu diagnóstico de positivo para Covid. Tanta coisa mudou em mim, tantos valores foram ressignificados. Incrível como deveríamos ter evoluído mas continuamos no mesmo ponto, mas ainda há um retrocesso", escreveu ela nesta sexta-feira, 12.

A filha de Gilberto Gil continuou: "Hoje, sabendo do perigo, com mais de 250 mil vidas perdidas, ainda existem pessoas que negligenciam com pensamentos e atitudes negacionistas e egoístas e até criminosas. E a sonhada vacina existe mas não se sabe quando estaremos todos vacinados".

Para finalizar, Preta pediu mais responsabilidade. "O Brasil é um gigante que merece ser curado para voltar a caminhar. A cura está na atitude de cada um de nós e eu sigo aqui fazendo minha parte, cuidando de mim e dos meus com responsabilidade e amor", finalizou.

Preta passou duas semanas de férias na casa de sua mãe Sandra Gadelha. No sábado, 13, ela postou uma foto sentada à mesa com a mãe, o pai Gilberto Gil e a madrasta, Flora Gil. "Antes de voltar para o Rio consegui juntar nós 4, eu e eles, meus amores, meus alicerces, meus pais, meus 'Tudo'", escreveu a cantora. "Obrigada por todo acolhimento e amor nesses 15 dias de quarentena em Salvador".

No dia seguinte, ela se despediu dos pais e da capital baiana. Na legenda do seu retrato em frente ao mar, escreveu: "Até breve Salvador, aos meus amados amigos e fãs que não pude ver, a saudade permanece, mas a responsabilidade e o bom senso prevalecem, pra poder ficar com meus pais na?o podemos nos ver".

A cantora deixou um desejo para seu retorno: "Espero quando voltar pra cá já possamos estar vacinados pra podermos nos abraçar, mas só de estar aqui me senti mais perto de vocês! Salvador, meu amor por você é infinito! Vamos pra estrada agora, o regresso!", concluiu.