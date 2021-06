Preta Gil e João Luiz, do BBB21, apresentam série de vídeos no Mês do Orgulho LGBTI+

A partir desta quarta-feira, 9, a série 'Aliades pela Diversidade' chega ao Facebook Watch. Apresentada pela cantora Preta Gil, pelo professor e ex-BBB21 João Luiz, pela influenciadora Bielo Pereira e pela cantora Pepita, a série traz, em quatro episódios, os momentos da jornada das pessoas LGBTI+ e a importância das pessoas aliadas ao longo de sua vida. Com episódios semanais, o conteúdo será publicado nas páginas da TODXS e das personalidades no Facebook, sempre às 16h.

Com objetivo de convidar o público a sair dos seus espaços habituais e mostrar apoio às pautas de diversidade e inclusão da comunidade LGBTI+, o conteúdo segue os cinco passos fundamentais para que uma pessoa se torne uma aliada: reconhecimento de privilégios, informação, diálogo, acompanhamento de vivências e ação para ser uma pessoa aliada na prática.

Preta Gil conta que o conteúdo a ajudou a entender mais sobre o conceito de aliade: “Eu entrei nesse projeto e entendi que os aliades não são apenas pessoas externas à sigla LGBTI+, mas todos nós. É também sobre o apoio e a empatia que temos uns pelos outros. Porque quando temos laços entre nós, isso reverbera com muito mais força”.

João Luiz, apresentador de um dos episódios, completa: “A série traz temas potentes que ajudam a construir uma discussão ampla e crítica sobre a diversidade”.

Com um time diverso e duas pessoas convidadas por episódio, entre eles a Drag Queen e cantora Aretuza Lovi, o ator e apresentador Gabriel Rocha (Lady Nada), a cofundadora do “Transempregos”, Maitê Schneider, e o produtor de conteúdo e criador do canal Bee40tona, Márcio Rolim, a série debaterá os temas “Gênero na Infância”, “Respeito nas Escolas", "Empregabilidade: pelo direito à vida” e “Da saída do armário ao cotidiano da pessoa LGBTI+”.

Os episódios trarão, ainda, a participação de pessoas empreendedoras e de lideranças de Grupos do Facebook voltados para o público LGBTI+ e, dia 28, dia do Orgulho, será apresentado um vídeo manifesto de todos os participantes da série em suas Páginas no Facebook.