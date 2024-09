Preparativos para o Arte Pará 2024 entram na reta final; abertura será na próxima quinta-feira

O Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, no bairro da Cidade Velha, em Belém, será palco do maior projeto de arte do norte do país e de alcance nacional, o Arte Pará, que chega à sua 41ª edição. Os preparativos para a abertura na quinta-feira (03) seguem na Sala Valdir Sarubbi, a maior sala expositiva do espaço, reservada para grandes exposições.

"O público só tem a ganhar com essa edição, porque é um salão diverso, que contempla todas as categorias, desde pintura, escultura, projeção de vídeo até fotografia. A expectativa sempre é muito grande, porque fazer parte desse processo é muito legal. Acompanhamos desde a chegada das obras, as desembalagens supervisionadas pelas museólogas, até a montagem e, por fim, o grande dia, que é 03 de outubro, data da abertura. A cultura do salão é uma apoteose para quem trabalha com isso, para mim, para os artistas, enfim, para todos os envolvidos no Arte Pará", disse Sérgio Oliveira, coordenador do Arte Pará 2024.

Sérgio Oliveira, coordenador do Arte Pará 2024 (Imagem: Carmem Helena/O Liberal)

A edição de 2024 traz como tema "Um Norte [transcursos – caminhos]" com curadoria da artista visual e curadora Nina Matos, que já havia sido curadora do Arte Pará em 2019 com a mostra "Amazonas do Pará", que reuniu 20 artistas paraenses mulheres. Este ano, Nina retorna à curadoria reunindo uma mostra com 20 artistas paraenses convidados: Bárbara Savannah, Dias Júnior, Dumas Seixas, Éder Oliveira, Elza Lima, EvNa, GC, Guy Veloso, Igor Oliveira, Keyla Sobral, Lúcia Gomes, Marcone Moreira, Margalho Açú, Maria José Batista, Melissa Barbery, Nay Jinknns, Nio Dias, Paulo Santos, Rafael Matheus Moreira e Roberta Carvalho. A exposição também terá, em caráter especial, obras dos artistas indígenas Feliciano Lana Desana e Emanuel Franco, e o recorte “Luiz Braga – O Percurso do Olhar”, homenageando o artista paraense que, em 2025, completará 50 anos de carreira.

"Fui convidada para fazer essa mostra com artistas paraenses e busquei paridade, com 10 artistas homens e 10 artistas mulheres, sendo uma delas uma artista trans. Também inseri um recorte para homenagear o fotógrafo Luiz Braga, um artista paraense de repercussão internacional. Em 2025, ele completará 50 anos de carreira", comentou Nina. "Estamos com a montagem super adiantada e acredito que na segunda-feira (30) a exposição já estará pronta. No dia 2 de outubro, haverá uma seleção, um júri vai escolher um dos artistas convidados para ganhar um prêmio de residência artística. Todos estão convidados, vocês vão ficar encantados com a mostra e poderão ver a força da nossa arte", concluiu a curadora.

Nina Matos, artista visual e curadora do Arte Pará 2024 (Imagem: Carmem Helena/O Liberal)

O responsável pela montagem do salão é o artista e montador Marcelo Lobato, que atua há 8 anos e já realizou diversos trabalhos pelo Brasil. Esta é a sua segunda vez realizando a montagem do Arte Pará. "A montagem está bem adiantada, graças à produção, que adiantou bastante o nosso trabalho. Já temos uma certa experiência na montagem do Arte Pará e de outras exposições grandes. Esse é um trabalho tão importante quanto o do artista, pois não é apenas colocar as obras conforme o curador deseja. Às vezes, é necessário conversar com eles e sugerir mudanças para adequar a prática. É importante respeitar o artista, o curador e, ao mesmo tempo, ter um olhar atento e cuidado com o trabalho", afirmou Marcelo, que também faz parte do júri do Arte Pará 2024.

Marcelo Lobato, artista e montador do Arte Pará 2024 (Imagem: Carmem Helena/O Liberal)

Além da exposição dos artistas, o Arte Pará terá uma programação durante o período da mostra, com três eventos por mês até dezembro, abordando temáticas diversas nas áreas das artes visuais, museologia e história. "A ação educativa do Arte Pará é um apoio à visitação do salão. Trabalharemos com mediadores para fornecer informações sobre todo o conteúdo da mostra. Assim, os visitantes poderão compreender tudo o que está acontecendo. Os mediadores serão os porta-vozes dessa experiência. Além disso, teremos uma programação paralela envolvendo artistas, participantes e profissionais das áreas de artes visuais, com mesas-redondas, palestras e conversas ao longo do salão", informou Emanuel Franco, responsável pela ação educativa do Arte Pará 2024.

Emanuel Franco, responsável pela ação educativa do Arte Pará 2024 (Imagem: Carmem Helena/O Liberal)

O Arte Pará surgiu de um projeto idealizado pelo jornalista Romulo Maiorana (1922-1986) no início dos anos 1980, com o intuito de criar um espaço de apoio ao artista paraense e promover o diálogo entre a região Norte e o restante do país. O Projeto Arte Pará 2024 é apresentado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Rouanet, e realizado pela Fundação Romulo Maiorana (FRM). A abertura da 41ª edição será nesta quinta-feira (03), a partir das 19h, no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas. O horário de funcionamento do Arte Pará estará vinculado ao do Sistema Integrado de Museus da Secult: de terça a quinta-feira, das 9h às 14h, e de sexta a domingo, das 9h às 17h.