Prêmio Nobel de Literatura 2023 vai para dramaturgo norueguês Jon Fosse

O Prêmio Nobel de Literatura 2023 foi concedido pela Academia Sueca ao escritor norueguês Jon Fosse, aos 64 anos. A Instituição reconheceu o “minimalismo fosse” e foi aclamado por “peças inovadoras”. Confira mais detalhes e os últimos vencedores dos anos anteriores.

O Prêmio Nobel de Literatura existe desde 1901, por vontade do criador, o sueco Alfred Nobel. Desde então, o prêmio é dedicado aos autores e obras do mundo todo. Este ano o escritor Jon Fosse foi laureado pelo conjunto de sua obra. A Academia ressaltou o estilo literário criado com nome, “o minimalismo Fosse”, o qual ele descreve histórias cotidianas de forma direta e com os dramas dos personagens.

Os romances têm adaptações para o português. Entre eles estão os livros: “É a Ales”, de 2023 e “Melancolia”, de 2015.

Além de Fosse, a reportagem de O Liberal separou uma lista de vencedores dos últimos dez anos. Mas vale ressaltar que em 2018 não houve a premiação, devido um escândalo sexual. Contudo, em 2019 a instituição agraciou dois nomes da literatura com o prêmio.

Confira a lista

2023 – Jon Fosse

2022 – Annie Ernaux

2021 – Abdulrazak Gurnah

2020 – Louise Glück

2019 – Peter Handke

2018 – Olga Tokarczuk (recebeu o prêmio em 2019, referente a 2018)

2017 – Kazuo Ishiguro

2016 – Bob Dylan

2015 – Svetlana Alexijevich

2014 – Patrick Modiano