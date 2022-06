Prêmio Funarte de Estímulo ao Teatro ainda está com as inscrições abertas

O Prêmio Funarte de Estímulo ao Teatro - 2022, lançado no dia 18 de abril, está com as inscrições abertas até o dia 3 de junho. A ação conta com um investimento de R$ 1.400.000,00, com dois prêmios de R$ 140.000,00, para cada uma das cinco regiões do país, num total de 10 (dez) projetos contemplados. Os interessados podem preencher e enviar o formulário de inscrição disponível na área do edital, no portal da Funarte.

As montagens devem ser inéditas e o prêmio viabilizará ao menos 12 apresentações abertas ao público, seja em espaços convencionais, alternativos ou públicos. Podem participar do edital pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural, tais como: cooperativas, produtoras, companhias ou grupos teatrais de todo o território nacional.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)