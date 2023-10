Prêmio Bibi Ferreira elege os destaque do teatro, em São Paulo, em sua 10ª edição

A maior premiação de teatro brasileiro ocorreu ontem, 18, com a 10º edição do Prêmio Bibi Ferreira, que leva o nome de uma das maiores artistas do teatro proseado e teatro musical do país. Miguel Falabella e Karin Hills apresentaram os vencedores e vencedoras da noite, no Teatro Santander, Em São Paulo. Confira!

O 10º Prêmio Bibi Ferreira elegeu os melhores profissionais do teatro brasileiro na noite de ontem, 18, em São Paulo, no Teatro Santander, sob o comando de Miguel Falabella E Karin Hills. A premiação avalia os profissionais e seus espetáculos que estiveram em cartaz, em São Paulo, entre 1º de julho de 2022 a 21 de junho de 2023.

Entre as 31 categorias aguardadas na noite estavam a de melhor peça, melhor atriz em peça teatro, melhor ator de peça de teatro, melhor musical brasileiro, entre outros.

Confira a lista de vencedores:

Melhor Peça: “A Herança” – Bruno Fagundes E Zé Henrique De Paula.

Melhor Atriz Em Peça De Teatro: Clarisse Abujamra – “Veraneio”

Melhor Ator Em Peça De Teatro: Fulvio Stefanini – “O Pai”

Melhor Atriz Coadjuvante Em Peça De Teatro: Miriam Mehler – “A Herança”

Melhor Peça Voto Popular: “A Herança”

Melhor Ator Coadjuvante Em Peça De Teatro: “Fernando Pavão” – “Mary Stuart”

Melhor Direção Em Peça De Teatro: Rodrigo Portella – “F(R)Icções”

Melhor Cenografia Em Peça De Teatro: Marco Lima - “Gaslight – Uma Relação Tóxica”

Melhor Figurino Em Peça De Teatro: Karen Brusttolin – “Gaslight – Uma Relação Tóxica”

Melhor Dramaturgia Em Peça De Teatro: Kiko Rieser – Nasci Pra Ser Dercy

Melhor Desenho De Luz Em Peça De Teatro: Paulo César Medeiros – F(R)Icções

Melhor Musical: Once, O Musical – Palco 7 Produções, Rega Início Produções E Solo Entretenimento

Melhor Musical Brasileiro – Marrom, O Musical – Fato Produções Artísticas

Melhor Musical Off: A Igreja Do Diabo, Um Musical Imoral E Hilário – A Casa Que Fala

Melhor Atriz Em Musicais - Bruna Guerin – Once, O Musical

Melhor Ator Em Musicais: Renan Mattos – Ney Matogrosso, Homem Com H, O Musical

Melhor Atriz Coadjuvante Em Musicais: Bel Lima - Alguma Coisa Podre

Melhor Ator Coadjuvante Em Musicais: George Sauma - Alguma Coisa Podre

Revelação Em Musicais: Lucas Lima – Once, O Musical

Melhor Direção Em Musicais: Gustavo Barchilon – Alguma Coisa Podre

Melhor Direção Musical Em Musicais: Fernanda Maia – Once, O Musical

Melhor Arranjo Original Em Musicais: Guilherme Terra – Marrom, O Musical

Melhor Coreografia Em Musicais - Gabriel Malo - Once, O Musical

Melhor Cenografia Em MusicaisDuda Arruk – Alguma Coisa Podre

Melhor Figurino Em Musicais: Theodoro Cochrane Em O Pequeno Príncipe, O Musical

Melhor Visagismo Em Musicais: Anderson Bueno – O Pequeno Príncipe, O Musical

Melhor Dramaturgia Original Em Musicais: Emilio Boechat E Marilia Toledo – Ney Matogrosso, Homem Com H, O Musical

Melhor Letra E Música Em Musicais: Danilo Moura E Mau Alves – Glam, O Musical

Melhor Versão Em Musicais: Mariana Elisabetsky – Once, O Musical

Melhor Desenho De Luz Em Musicais: César Pivetti – O Bem Amado Musicado

Fran Barros E Tulio Pezzoni – Once, O Musical

Melhor Desenho De Som Em Musicais: João Henrique Baracho – Once, O Musical