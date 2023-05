Encontro entre John Lennon e Paul McCartney é tema de musical em Belém

Um dos encontros mais esperados e imaginados por fãs da banda Beatles era um reencontro entre os integrantes. No ano de 1976, Paul McCartney fez uma visita inesperada a John Lennon em seu apartamento anos após o rompimento do grupo. A partir dessa visita, nasceu o espetáculo musical “Dois Garotos de Liverpool”, do grupo A Liga do Teatro. O musical será realizado na capital paraense com quatro apresentações nos dias 6 e 7 de maio, às 17h e 19h30, no Teatro Waldemar Henrique.

O espetáculo, que foi brilhantemente inspirado no filme “Tudo entre nós” (2000), retrata a história por volta do dia 24 de abril de 1976, quando o apresentador de um programa de comédia na TV norte-americana fez a inusitada proposta: “se John Lennon e Paul McCartney aceitarem se apresentar juntos, ao vivo, mais uma vez, pagamos a quantia de 3 mil dólares para eles”.

O que os fãs não esperavam era que os dois artistas em questão estavam assistindo o programa juntos, no apartamento de John Lennon e quase apareceram no estúdio. Os acontecimentos que antecederam este evento, as possíveis conversas, risadas, choros, lembranças do passado e planos para o futuro são a inspiração para este musical assinado por Bárbara Gibson na dramaturgia e direção.

Segundo a diretora, que é fã declarada dos Beatles há mais de quinze anos, “então essas duas pessoas, Lennon e McCartney são os dois artistas que eu mais admiro, duas pessoas que determinaram muito da artista que eu sou hoje, então, acima de tudo, é uma homenagem sincera minha aos dois”, explicou.

O espetáculo conta ainda com dois talentos do teatro musical paraense como protagonistas, Lenno Ávila e Filipe Cunha. A dupla dá vida aos dois ícones da música em uma interpretação marcada pela admiração aos dois artistas. Para Filipe, é difícil colocar em palavras o que o espetáculo representa. “É assustador e ao mesmo tempo empolgante estar neste processo enquanto ator, porque é uma responsabilidade gigante, um projeto pensado com muito amor ao teatro, à banda e à relação que construímos com ela, com um laboratório realizado com muito cuidado”, relatou o ator.

Na produção do espetáculo marcam presença ainda Luiza Imbiriba, Paulo Jaime e Victor Azevedo, produção de Larissa Imbiriba, assistência de direção de Paulo Jaime e apoio cultural do Centro Cultural Atores em Cena. Vale ressaltar que a peça é um convite para os fãs de Beatles.

Ainda segundo a diretora da peça, “que os fãs se sintam contemplados na importância da sua banda, mas também a todos que se identificam com a amizade, a música, os ideais fraternos e a história de dois dos maiores artistas que o mundo já viu”, concluiu.

The Beatles foi uma banda musical britânica de rock, formada na cidade de Liverpool em 1960. Com os integrantes John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, o grupo tornou-se altamente reconhecido como o melhor e mais bem-sucedido da era do rock.

Agende-se

Musical “Dois Garotos de Liverpool”

Data: 06 e 07/05

Hora: 17h e 19h30

Local: Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645 - Campina, Belém - PA, 66017-000)

