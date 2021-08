Prefeitura do Pará decreta luto pela morte de Tarcísio Meira

A prefeitura do município de Aurora do Pará, localizado na região nordeste paraense, decretou luto oficial nesta sexta-feira (13) pela morte do ator Tarcísio Meira. O ator morreu nesta quinta-feira (12) vítima da Covid-19, após ficar um período internado na UTI.

A prefeitura resolveu homenagear o artista por ele ter relações econômicas e pessoais com o município. Tarcísio Meira era empresário, agricultor e pecuarista no município. A prefeita Vanessa Gusmão Miranda (MDB) decretou ponto facultativo nas repartições públicas.

“Considerando que o falecido era pessoa muito querida no município, haja vista o extenso período em que investiu como empresário, agricultor e pecuarista, assim como participou do desenvolvimento do município, participando ativamente de diversisas festividades, atos públicos, sempre com muito carisma e carinho por Aurora do Pará”, diz o decreto Decreto Nº 40, publicado na quinta-feira (12), mesmo dia que o artista faleceu.