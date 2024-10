Prefeitura de Belém abre inscrições ao Edital de Multilinguagens; saiba como participar

Estão abertas as inscrições para o Edital de Chamamento Público nº 04/2024, Edital de Multilinguagens, voltado para a seleção de projetos culturais em diversos segmentos artísticos, como informa a Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel). Além deste, até a próxima semana também serão lançados mais dois editais, voltados a Mestres e Mestras da Cultura e mais um de Pontos de Cultura, da Política Cultura Viva. Os editais fazem parte da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e visam apoiar manifestações culturais no município. As inscrições podem ser feitas até 1º de novembro.

O foco do Edital de Multilinguagens é selecionar e apoiar projetos culturais que representem a pluralidade da cidade. Nesse sentido, a presidente da Fumbel, Inês Silveira, destaca: "Buscamos fortalecer as manifestações culturais locais, incentivando a pluralidade de vozes e a democratização do acesso à cultura".

De acordo com Inês Silveira, o edital surge como uma oportunidade para agentes culturais de Belém apresentarem propostas que valorizem a diversidade e estejam alinhadas aos interesses da comunidade. Um dos aspectos de destaque é o compromisso com a inclusão. "Garantimos cotas específicas para grupos historicamente marginalizados, como pessoas negras, indígenas, com deficiência e LGBTQIAPN+, reforçando nosso compromisso com a diversidade, garantindo que diferentes perspectivas sejam ouvidas e valorizadas", ressalta a presidente.

VEJA MAIS

Criativa e cultural

Como repassa a Fumbel, o edital abrange desde a produção de eventos culturais, como feiras e festivais, até iniciativas voltadas para a formação e capacitação de agentes culturais. "Isso significa que qualquer agente cultural, seja ele pessoa física ou jurídica, pode apresentar propostas que fomentem a cultura em suas mais diversas formas. Essa diversidade de propostas não só impulsiona a economia criativa da nossa cidade, mas também promove o diálogo cultural entre diferentes grupos e gerações, fortalecendo nossa identidade local", enfatiza Inês.

Para a presidente da Fumbel, "a PNAB, da qual este edital faz parte, representa um esforço conjunto entre a União, os Estados, os Municípios e a sociedade civil para promover uma cultura mais acessível e diversificada". "Ao fornecer recursos para a produção cultural, estamos valorizando os artistas locais e contribuindo para um Brasil mais culturalmente rico e plural, onde todos têm a oportunidade de expressar suas experiências e histórias", acrescenta.

Inscrições

O edital e o formulário de inscrição devem ser acessados pelo site da Fumbel. As inscrições podem ser realizadas de 23 de outubro a 1º de novembro de 2024, até às 23h59, horário de Brasília. O valor total do edital é de R$ 5.224.089,00, destinado ao fomento de até 100 projetos culturais que atendam às diretrizes estabelecidas.

O edital contempla duas linhas de inscrição:

Linha 1: Produção de Evento Cultural - Feiras, Mostras ou Festivais;

Linha 2: Projetos voltados para a produção, circulação de obras artísticas ou para a formação e capacitação de agentes culturais.

Podem se inscrever agentes culturais que comprovem residência ou sede no município de Belém, com pelo menos cinco anos de atividade para a Linha 1 e dois anos para a Linha 2. O edital também prevê cotas para pessoas negras, indígenas, com deficiência e LGBTQIAPN+. Os projetos selecionados deverão ser executados até 5 de novembro de 2025.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: edital004multilinguagens.fumbel@gmail.com.