'Precisei de terapia para lidar com a censura', diz escritor Jeferson Tenório

Na mesa De onde nós viemos, durante o São Paulo Innovation Week, nesta quinta-feira, 14, no Pacaembu, o escritor Jeferson Tenório disse que precisou de terapia para lidar com movimentos os quais ele julga terem sido censuras contra seu trabalho.

O autor de livros como O Avesso da Pele, vencedor do Prêmio Jabuti, e De Onde Eles Vêm discorreu sobre sua carreira literária por cerca de uma hora no Palco Palavra.

"A literatura deixa a língua mais complexa. O ato de você organizar seu mundo interior é uma forma de se entender. Escrever é um acerto de contas consigo mesmo", disse o escritor de 49 anos sobre seu ofício.

Tenório, um escritor reconhecido, ficou mais conhecido nacionalmente quando O Avesso da Pele foi alvo de polêmica em 2024 após governos estaduais do Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul determinarem o recolhimento temporário da obra de escolas públicas por supostas "expressões impróprias" para menores de 18 anos, o que gerou acusações de censura por parte de escritores e educadores.

Depois de uma ação da editora Companhia das Letras, a Justiça ordenou a volta do livro às salas e bibliotecas. Um parecer do Ministério da Educação (MEC) considerou que o livro não faz "apologia ao uso de drogas, à violência contra a mulher, ao uso de expressões vulgares e sexuais".

Além disso, no ano passado, o autor carioca teve seu perfil com 80 mil seguidores misteriosamente desativado no Instagram. Ele entrou com um processo para recuperar a conta e disse não poder comentar o andamento da ação.

"Lido na terapia com todos esses movimentos de censura que sofri. Sei que tenho muito apoio e precisamos estar atentos pois a democracia não é um jogo ganho", alertou.

Durante a palestra, ele também criticou o mercado editorial por reduzir a obra de escritores negros a um tema único e disse que as pessoas se surpreendem quando descobrem que seus livros não tratam apenas de racismo.

"A questão é que o mercado editorial entendeu que os escritores negros têm demanda, então ele reduz nossas obras a um tema", pontuou ele. "O capitalismo precisa codificar o livro para vendê-lo mais rápido, mas a literatura não cabe nesses rótulos. As pessoas se surpreendem quando descobrem que meus livros não falam só sobre racismo. Nem todos os escritores negros escrevem sobre as mesmas coisas", finalizou.

São Paulo Innovation Week

O São Paulo Innovation Week, maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap, até sexta, 15. Entre os mais de 2 mil palestrantes convidados para os três dias do evento, estão especialistas brasileiros e estrangeiros em áreas como ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia, entre muitas outras.