Preamar do Patrimônio tem ações e promove minicurso na Estação Cultural de Icoaraci

O distrito de Icoaraci é conhecido pelo forte potencial cultural em diversas modalidades. E como forma de valorizar e incentivar os fazedores de cultura, a ação Preamar Patrimônio chega ao distrito com diálogos e minicursos, na Estação Cultural de Icoaraci. A programação vai ocorrer até 21 de maio. A ação é iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Dphac).

O minicurso “Joias em cerâmica (argila)”, com a facilitadora Rosilene Padilha, já está com as inscrições abertas e podem ser feitas das 9h às 17h, na Estação Cultural de Icoaraci. A capacitação oferece 20 vagas para a comunidade local com carga horária de 33 horas. O curso será até 21 de maio.

O minicurso vai dar noções fundamentais sobre a cadeia produtiva das joias em cerâmica, sendo possível obter resultados durante a ação. A prática tem objetivo de despertar o gosto pela atividade ceramista e permitir que os participantes ingressem no mercado de trabalho como artesãos, por meio de atividade artesanal sustentável com geração de ocupação e renda.

O diretor do Arquivo Público do Estado do Pará (APEP), Leonardo Torii, participou do debate "A História de Icoaraci a partir dos documentos do Arquivo Público Estado do Pará" e disse que o objetivo da ação é democratizar as informações contidas nessa documentação histórica para o público mais abrangente, além de destacar a história e a importância de se ter um lugar para guardar toda essa documentação e disponibilizar para que qualquer cidadão possa ter acesso.

A diretora do Dphac, Karina Moriya, explica que o Preamar do Patrimônio chega em Icoaraci, com o intuito de instigar a população do distrito a ver, entender e valorizar o seu potencial cultural. “Isso é possível não só por meio das edificações históricas, como a própria Estação Cultural de Icoaraci - um exemplar arquitetônico da Estrada de Ferro Belém-Bragança - mas também pelos saberes e fazeres locais. Portanto, trata-se de ações de educação patrimonial que visam estimular a preservação e a promoção da cultura do distrito”, disse.

SERVIÇO

Preamar do Patrimônio

Data: de 10 a 21 de maio, das 14h às 17h (minicurso)

Local: Estação Cultural de Icoaraci.

Inscrições para o minicurso: presenciais na Estação Cultural de Icoaraci, das 9h às 17h.