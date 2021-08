Preamar celebra a cultura popular com programação gratuita

O Dia do Folclore (22) e o Dia do Carimbó (26) estão chegando e o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), realiza o Preamar da Cultura Popular, com uma programação gratuita que inicia em Icoaraci, com exibição de filmes, shows de grupos folclóricos, oficinas, roda de conversa com mestres(as) da cultura popular e exposição sobre o Asa Branca, o grupo parafolclórico mais antigo do distrito que completa 45 anos. O Preamar encerra no próximo dia 26, com feira criativa, roda de carimbó e bate-papo, que terá entrada franca no Teatro Estação Gasômetro e transmissão on-line pelo canal da Secult Pará no Youtube.

Da sexta, 20, ao domingo, 22, a Estação Cultural de Icoaraci apresenta ao público a exposição “45 anos de Asa Branca” e exibe os filmes “Chama Verequete”, “Sampleados”, “Pássaros Andarilhos” e “Bois Voadores”, além de clipes de artistas regionais, das 9 às 21 horas. Na sexta, às 19 horas, haverá a abertura do Preamar no mesmo local, com a participação da secretária estadual de Cultura, Úrsula Vidal e dos grupos Asa Branca, Cordão de Pássaro Pipira da Água Boa, Frutos do Pará e Balé Popular das Águas.

A fundadora do Asa Branca, professora Etelvina da Costa Cordeiro, que completa 90 anos, será uma das homenageadas no Preamar. O grupo parafolclórico surgiu das atividades de Língua Portuguesa desenvolvidas junto aos alunos da Escola Estadual Avertano Rocha, em Icoaraci, em 1976. Etelvina é autora de músicas, como “Vaqueiro do Marajó”, presidente de honra do Asa Branca e é reconhecida como mestra da cultura popular.

A vice-presidente do grupo, Geovania Paiva, recorda que, inicialmente, o Asa Branca foi um grupo de música que participava de festivais e, com o tempo, passou a agregar dançarinos e expandiu para envolver os alunos de outras escolas de Icoaraci. “Hoje, somos um grupo profissional, não apenas de estudantes, que envolvem profissionais com músicos, dançarinos, figurinistas e ‘aderecistas’. Fazemos um trabalho nas escolas para sempre estar buscando os alunos para se apaixonarem pelo folclore, como nós somos apaixonados”, conta.

O folclorista Jamil Rebelo, coreógrafo e bailarino do Balé Popular das Águas, antecipa que o grupo vai apresentar a coreografia inédita intitulada “Encantados”, numa homenagem à pajé, escritora e compositora Zeneida Lima, que também mestra da cultura popular. “Vamos apresentar o mundo encantado dos caruanas, com a participação surpresa Cleiton Bentes, campeão mundial de dança em cadeira de rodas”.

“Fazemos isso (trabalho dos grupos folclóricos) para que nossos filhos e netos possam também usufruir do conhecimento empírico, que é uma cultura viva, assim como a valorização do artista e dos mestres e mestras da cultura popular”, acrescenta Jamil.

Programação no fim de semana

No sábado e no domingo, 20 e 21, o salão paroquial da igreja matriz da Vila Sorriso realizará as oficinas de percussão, das 15 às 16 horas; de coreografia em danças folclóricas paraenses e de arranjos e adereços, das 16 às 17 horas; e rodado de saias, das 17 às 18 horas.

Também no sábado, na Estação Cultural de Icoaraci, haverá um aulão de ritmos paraenses, das 9 às 10h30; concurso de Miss do Folclore, às 19 horas; e o Festival Folclórico da Terceira Idade com espetáculos de dança com grupos Balé Popular Carimbó, Grupo Flor Morena, Grupo Ideas, Grupo Folclórico da Terceira Idade Santo Agostinho, Grupo Nativos do Pará, às 20 horas. Ainda haverá a palestra “A importância da dança folclórica regional na vida da pessoa da terceira idade, buscando transformações na prática dessa manifestação”, com Reginaldo da Silva Santos, às 18 horas, no salão paroquial da igreja matriz da Vila Sorriso.

E no domingo, 22, o Preamar da Cultura Popular segue na Estação Cultural com um culto ecumênico às 18 horas; seguido do Salve aos Mestres e Mestras com o Pássaro Tem-Tem, de Outeiro; e roda de conversa e homenagem aos mestres(as). A programação encerra com a apresentação dos grupos Asa Branca, Vaiangá, Balé Folclórico da Amazônia e Cia da Amazônia

A programação retorna na próxima quinta-feira, 26, no Teatro Estação Gasômetro, com entrada franca para a programação alusiva ao Dia do Carimbó, que foi instituído pela Lei Municipal nº 8.305 de 2004, em homenagem ao Mestre Verequete, que nasceu dessa data em 1916 e faleceu em 2009. O evento inicia com a Feira Criativa Carimbó, das 15 às 19 horas.

Ainda, haverá a roda de conversa sobre Saberes e Fazeres do Carimbó com a participação dos mestres Luiz Gonzaga (Ananindeua) e Catarino (Sacramenta) e das mestras Neire (Pedreira) e Nazaré do Ó (Icoaraci), seguida de homenagem, às 16 horas. Na sequência, haverá uma roda de carimbó com o grupo Sancari e os mestres convidados, às 17 horas.

“Reconhecer, preservar e fomentar a nossa Cultura Popular é um compromisso permanente do Governo do Estado. Esta ampla programação, construída coletivamente, numa escuta permanente dos coletivos, reforça a política de valorização da atuação dedicada de Mestres e Mestras, grupos e associações que têm sido responsáveis pela salvaguarda das práticas e saberes culturais fundamentais para a formação de nossa identidade”, destaca a secretária Úrsula Vidal.