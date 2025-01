Pré-Carnaval agita Belém no Circuito Porto Folia com os blocos Kalango e Axé Pra Recordar

O pré-carnaval começou oficialmente em Belém neste final de semana com a abertura do Circuito Porto Folia e do bloco Amor de Carnaval, que celebrou 10 anos de história. O evento do bloco Amor de Carnaval ocorreu no sábado (25), no espaço NaBêra, no bairro da Cidade Velha, com shows da banda Fica Comigo, Just Mike, Nosso Tom, Baladeros, Big Band DBL, Juliana Sinimbú, Alisson Muniz, DJ Assayag e Gustavo C.

No sábado (25), também aconteceu o primeiro final de semana do Circuito Porto Folia, realizado no estacionamento do Porto Futuro, no bairro do Reduto, em Belém. Ao todo, 11 blocos passarão pelos cinco finais de semana do evento.

Confira galeria de fotos:

Blocos Kalango e Axé Pra Recordar agitam fim de semana Wagner Santana Wagner Santana Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana

Quem abriu o Circuito Porto Folia no sábado (25) foi o bloco Kalango, que celebrou 30 anos de história com shows de Ricardo Chaves, Tomate, Carabao, Nosso Tom, Keila do Treme, TMJ e Mizerê. No domingo (26), foi a vez do bloco Axé Pra Recordar, que contou com atrações como Netinho, Olodum, Mizerê, DJ Victor Rock Doido, Toninho e Banda, e DJ André Said.

Carlinhos Belo, sócio-fundador do Circuito Porto Folia, destacou o sucesso da segunda edição do evento. A expectativa é atrair entre 70 e 80 mil pessoas por final de semana, somando o público dos blocos de rua e do circuito fechado. “Um sucesso, graças a Deus, esse circuito, pelo segundo ano, segunda edição. O circuito são dois momentos, o primeiro momento é o aberto, que é o público, que é o Bloquinho na Rua, aí gira em torno de 20 mil pessoas e dentro do circuito uma média de 4 mil pessoas dentro do circuito, então acho que por final de semana vai chegar de 70 a 80 mil pessoas passar por aqui”, afirmou Carlinhos ao O Liberal.

Confira as principais atrações já confirmadas para as próximas semanas:

• 31/01 - Deixa Rolar - Porto Folia

• 01/02 - Levaê, Timbalada e Tchakabum - Mangueirão

• 01/02 - Eu Tô No Carabao com Carabao e Tatau - Porto Folia

• 02/02 - Bloco dos Campeões - Porto Folia

• 08/02 - Vumbora com Bell e Durval - Mangueirão

• 08/02 - Bloquinho do Tchan com É O Tchan - Porto Folia

• 09/02 - Timbal com Tony Sales - Porto Folia

• 15/02 - Vai Safadão com Wesley Safadão - Mangueirão

• 15/02 - Bloco Elka - Porto Folia

• 16/02 - Ensaio Geral - Porto Folia

• 22/02 - Amigos do Urubu com Levi Alvin e Carla Cristina - Porto Folia

• 22/02 - Não Era Amor com Quinteto SA - Na Bêrq

• 23/02 - Mirage com Jeito Moleque - Porto Folia