Prazo para inscrição no Mercado Audiovisual do Nordeste termina dia 20 de setembro; saiba mais

O prazo para inscrições no 5º MAN – Mercado Audiovisual do Nordeste se encerra no próxima sexta-feira (20/09). O evento de negócios, promovido pela Associação Cine Ceará, ocorrerá entre os dias 15 e 18 de outubro no BNB Passaré, em Fortaleza. Informações completas sobre a programação estão disponíveis no site e nas redes sociais do evento. A participação é gratuita.

Empresas produtoras e produtores independentes das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste interessados em apresentar projetos a potenciais investidores podem se inscrever gratuitamente através do site do evento.

Entre os players confirmados estão importantes nomes do setor como Cartoon Network, Canal Curta, Max doc e ficção, Discovery, Paramount, Boutique Filmes e Canal Brasil, o que destaca a relevância e o potencial econômico do evento para a indústria audiovisual brasileira.

PROGRAMAÇÃO

A 5º MAN inclui Rodadas de Negócios, permitindo que os produtores apresentem até três projetos aos players. O evento também contará com palestras, oficinas e painéis sobre temas como Coprodução Nacional, Inteligência Artificial, Game e Audiovisual, com a participação de profissionais renomados do mercado.

A curadoria do 5º MAN é de Alfredo Manevy, ex-presidente da Spcine e ex-Secretário Executivo do Ministério da Cultura.

O 5º MAN é realizado pela Associação Cultural Cine Ceará com apoio institucional do Banco do Nordeste Cultural, do Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Cultura e da Lei Paulo Gustavo, e patrocínio da Agência Nacional do Cinema (Ancine).