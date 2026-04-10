Praça do Leblon passa a se chamar Manoel Carlos

O bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, concedeu uma homenagem ao autor Manoel Carlos, responsável por novelas que tiveram o local como cenário recorrente. Uma praça da região passa a levar o nome do escritor, assim como uma rua na bairro, que recebe o nome de Manoel Carlos.

A Praça Manoel Carlos está localizada na Avenida Bartolomeu Mitre, entre as ruas Juquiá e Desembargador Alfredo Russel. A mudança integra o Projeto de Lei nº 2041/2026, de autoria do vereador Flávio Valle, que também prevê a denominação de uma via como Rua Manoel Carlos Gonçalves de Almeida (1933-2026).

Relação com o Leblon

Ao longo da carreira, Manoel Carlos utilizou o Leblon como cenário de diversas produções, transformando o bairro em elemento central de suas narrativas. O cotidiano da região e as relações entre personagens fizeram parte da construção de suas histórias.

Segundo o vereador responsável pela proposta, a homenagem reconhece a ligação entre o autor e o bairro.

"Nomear uma rua do Leblon em homenagem a Manoel Carlos é reconhecer que suas histórias transformaram o bairro em lugar do imaginário. O Maneco construiu memórias coletivas que atravessam décadas e esta homenagem quer preservar esse legado para as próximas gerações."

Legado e memória

A filha do autor, Júlia Almeida, comentou a homenagem e destacou a relação do público com o Leblon a partir das obras do pai.

"Fico emocionada com as homenagens da Rua e da Praça Manoel Carlos. Quando as pessoas me param para dizer que se mudaram para o Leblon por causa das histórias do Manoel Carlos (...) eu recebo tudo isso com gratidão, felicidade e coragem de celebrar em nome do meu pai. Ele não está mais aqui fisicamente, mas segue em continuidade. Está nas ruas que andou, nos cafés onde sentou e nas pessoas que ele inspirou. Seu legado é gigante - e ainda caminha."

O legado do autor também é tema do documentário O Leblon de Manoel Carlos, lançado em setembro de 2024. Dirigido por Júlia Almeida, o projeto reúne elementos da trajetória do escritor e sua conexão com o bairro.