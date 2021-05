Por US$ 45, fãs de 'Friends' podem se vestir de Joey ou Monica em NY

Dezessete anos depois do fim da série, Friends ainda movimenta uma legião de fãs pelo mundo. Não à toa, a Warner investiu na criação de uma experiência na qual o público se sente dentro da série, em Nova York - e de forma definitiva. Desde março, a cidade onde se passa o seriado finalmente tem algo para ser visitado além da fachada do prédio onde ficava o apartamento de Monica.

No coração de Manhattan tem dois andares e 18 salas repletas de oportunidades de fotos para serem postadas e curtidas nas redes sociais. Ali, é possível fingir ser o Joey vestido com todas as roupas de Chandler na terceira temporada; simular que está tentando passar o sofá de Ross pela escada (Pivot!) na temporada 5; posar ao lado de Monica vestida com o peru de Ação de Graças na cabeça (também na quinta temporada) e até participar da abertura da série sentando no sofá em frente a uma fonte (Ill be there for you…).

E o Central Perk? Ele está lá também, claro. Você pode visitar o café que servia como ponto de encontro dos amigos ao fim da exposição. Mas ele também está aberto para quem está de passagem e só quer pegar um café (que não seja servido pela Rachel, por favor) e comprar uma lembrancinha.

A visita ao

dura cerca de 1 hora, com muitos espaços criativos (tem uma galeria de participações especiais nos episódios da série, por exemplo) e é preciso reservar os ingressos no site, o qual já tenta tranquilizar o público na pandemia com um aviso: "nossa limpeza é padrão Monica". Como? Máscaras seguem sendo obrigatórias, há estações com álcool em gel por toda a exposição, esterilização com ozônio e número de visitantes controlados. Os ingressos custam a partir de US$ 45, com data e horário marcados previamente. As informações são do jornal