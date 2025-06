Poliana revela ser assexual em 'Vale Tudo'; entenda a orientação sexual do personagem

O capítulo de Vale Tudo dessa segunda-feira, 9, revelou que o personagem Poliana é assexual, através de um diálogo em que ele fala sobre um encontro que teve no cinema.

Interpretado por Matheus Nachtergaele, o personagem levantou a questão ao público: o que é a assexualidade?

A assexualidade é um termo utilizado para descrever uma orientação sexual em que o indivíduo rara, condicionalmente ou nunca sente atração sexual.

Dentro do universo da assexualidade, também chamada de "ace", existem algumas subdefinições. Em geral, eles não sentem atração sexual, mas os assexuais na área "grey" (cinza, em português), ou greyssexuais, podem sentir atração sexual em momentos muito específicos.

Já os demissexuais são aqueles que, ao terem ligação afetiva com alguém, podem passar a sentir vontade de fazer sexo.

Segundo o "Manifesto Assexual", documento que visa explicar a orientação sexual, o espectro assexual "não implica necessariamente em não experienciar atração romântica ou física."

Portanto, um indivíduo assexual, como no caso do personagem de Nachtergaele, pode ter uma orientação sexual paralela.

Ou seja: "Uma pessoa assexual também pode ser hétero, lésbica, gay, bissexual, pansexual ou de qualquer outra orientação sexual e/ou romântica agregada a sua assexualidade", completa o documento.

Em 1972, foi escrito por Lisa Orlando o primeiro Manifesto Assexual, que descrevia a orientação como um movimento contrário à "sexualidade compulsória".

Mais tarde, a comunidade, por meio do novo documento, pontuou que a descrição "não representa a comunidade assexual atual".

A assexualidade não é considerada doença ou distúrbio psiquiátrico e não pode ser tratada por especialistas, porém ela deve ser diferenciada da hipossexualidade, que é uma patologia. Na condição de hipossexual, a pessoa não sente o desejo que gostaria e isso causa incômodo e sofrimento. No caso dos assexuais, não há desconforto algum na falta da prática sexual.

Em 2010, a bandeira do orgulho assexual foi apresentada com as seguintes cores: preto, que significa assexualidade; cinza, que significa greyssexualidade, que inclui a demissexualidade; branco, que representa a alossexualidade; e o roxo, que representa a comunidade assexual como um todo. Há também o triângulo assexual, que tem as mesmas cores.

Outro símbolo que representa a comunidade é o bolo, advindo de uma brincadeira que parte da opinião de que uma fatia de bolo é melhor que ter relações sexuais.

Todos os símbolos foram criados pela Asexual Visibility and Education Network, a Aven, primeiro espaço de interação social destinado a assexuais. O fórum foi criado em 2001 e é, até hoje, a maior comunidade assexual do mundo.