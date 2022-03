Poeta paraense concorre a prêmio literário no Rio de Janeiro

Do Pará para o Brasil. O jovem poeta, Willame Coelho, de 26 anos teve seu livro de poesia “Recanto dos Versos” indicado como finalista ao prêmio “Reflexo Literário”, que será realizado no dia 09 de abril na cidade do Rio de Janeiro. O prêmio é uma iniciativa de um grupo escritores e jornalistas cariocas e visa valorizar obras e autores nacionais.

Para Willame, a indicação foi um misto de sentimentos. “É um misto de esperança e muita alegria ser indicado como finalista, por ser jovem e poder mostrar minha cultura, a arte que o povo paraense tem, na poesia, na escrita. Qualquer um pode sonhar e realizar, sempre é possível. O amor pela poesia nasceu com a arte pintada, em toda a sua forma. Eu via desenhos e através da literatura foi aflorando cada vez mais esse amor”, explicou.

Willame Coelho nasceu em Marapanim, é filho do também poeta, escritor, jornalista e acadêmico Willame Coelho Alves. O jovem já trabalhou como pintor, dançarino e coreografo. Dono das obras literárias “Recanto dos Versos” e “O Confronto”.