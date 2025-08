Poeta Marc Bonaventure lança livro ‘Pequenos Parauaras’ nesta quarta (06), em Belém

A Aliança Francesa de Belém, no bairro da Batista Campos, recebe nesta quarta-feira (06), às 18h, o lançamento do último volume de uma trilogia de poesias de Marc Bonaventure, francês radicado no Pará há 24 anos. Intitulado “Pequenos Parauaras”, o livro reúne 31 poemas ilustrados com aquarelas do artista Sérgio Angelim, de Barcarena, e tem como objetivo encantar o público infantil com rimas que celebram a Amazônia.

Com linguagem simples e ritmo envolvente, a obra aborda temas como o calor, a chuva, os costumes populares, os produtos locais, o cotidiano e a natureza paraense, tudo em versos simétricos e cheios de identidade regional.

Marc Bonaventure escreve poesias desde a adolescência, mas foi a mudança definitiva para o Pará, em junho de 2001, que reacendeu sua inspiração.

“Eu comecei a escrever poemas na pré-adolescência, em francês, e sempre adorei brincar com rimas. Depois, passei anos sem escrever, até me estabelecer no Pará com minha esposa e minhas três filhas – a caçula, inclusive, nasceu em Belém. A região me conquistou: as pessoas são doces, hospitaleiras, a cultura é rica, a culinária, as tradições… Tudo isso me inspirou a criar meu primeiro poema aqui, o ‘Retrato Regional’”, conta o autor.

O estilo acessível e cheio de expressões paraenses cativou o público, que passou a cobrar mais obras.

“As pessoas me incentivaram a escrever um livro com essa linguagem popular, porque meu estilo é simples, direto. Como aprendi a falar ‘bem paraense’, uso gírias e expressões locais nos versos, o que faz os leitores se identificarem. Não é algo superprofundo, mas tem sensibilidade e humor – é o que eu gosto de fazer”, explica Marc.

“Pequenos Parauaras”: poesia que encanta crianças e educadores

Após dois livros voltados ao público adulto, Marc decidiu criar algo para as crianças, sempre com a Amazônia como pano de fundo.

“Tive a ideia de me colocar no lugar das crianças para contar histórias sobre o dia a dia em Cametá, Marajó, Afuá, na vida ribeirinha… Tem até um poema chamado ‘Açaí, Charque e Farinha’! A proposta é narrar com a ingenuidade e o encanto de uma criança. Quem já leu – inclusive professores e pedagogos – elogiou muito”, revela.

Com ilustrações de Sérgio Angelim, artista de Barcarena, a obra já desperta grande expectativa.

“Acredito que este livro vai longe. Ele é, de fato, um registro poético da cultura amazônica, algo único. E a parceria com o Sérgio, um talento incrível, deixou tudo ainda mais especial”, finaliza o poeta.

Serviço

Lançamento do livro “Pequenos Parauaras”

Local: Aliança Francesa de Belém (Batista Campos)

Data: Quarta-feira (06), às 18h