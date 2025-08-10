Poeta e letrista Joãozinho Gomes lança livro 'Semelhanças Desiguais' neste domingo (10), em Belém

O poeta, escritor, compositor e cantor Joãozinho Gomes lança neste domingo, 10, em Belém, no Espaço Cultural Apoena, seu mais novo livro: Semelhanças Desiguais – Letras e Poemas pela editora Mezanino. A programação inicia às 18h.

O livro Semelhanças Desiguais é uma antologia na qual seu autor, Joãozinho Gomes, reúne textos de outras obras: A Flecha Passa e poemas diversos (2013), Sendas de Ápacam (2024), A Libido de Érato (2024) e o inédito Cerne da Pedra. A obra que ora chega tem uma curiosidade: é “antologia” porque justamente passa em revista a produção poética de Joãozinho Gomes dos últimos 50 anos – e isso significa que o poeta tem, sim, uma vasta obra; entretanto, para o público leitor, é “apenas” o seu quarto livro publicado, mas que já surge como antológico.

A antologia Semelhanças desiguais é a reunião de poemas e letras de canções gravadas por diversos artistas da música popular brasileira. É esse último elemento que confere ao livro o caráter de uma “antologia”, pois seu conteúdo escapa ao estritamente poético. Os textos que figuram em Semelhanças desiguais são o resultado da coleta de sua produção como poeta e como letrista.

O evento conta também com a apresentação musical de Uirandê, filho de Joãozinho Gomes, músico que une carimbó, marabaixo e influências amazônicas em um show dançante e poético. Ele estará acompanhado pelo O Conjunto com Yuri Moreno, Luane Guilherme, Dan Cordeiro e Oiram.

Ariel Moura, cantora convidada nascida na cidade de Santana no Amapá, é intérprete de obras de compositores como Joãozinho Gomes, Enrico di Micelli e Val Milhomem. Primeira representante do Amapá a participar do programa The Voice Brasil, a artista foi vencedora de festivais e se apresentou na Guiana Francesa. No EP digital “Mundiar”, gravou “Mei Mei”, “Língua Intrusa” e “Pérola azulada”, as três de Joãozinho Gomes e seus parceiros.

A obra Semelhanças Desiguais – Letras e Poemas tem financiamento da emenda parlamentar de autoria do deputado federal Edmilson Rodrigues, do ano de 2020.

SERVIÇO

Lançamento do livro Semelhanças Desiguais – Letras e Poemas, de João Gomes

Discotecagem de Seu Edvaldo.

Couvert artístico: R$ 8 a partir do início do show.

Local: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450 altos – esq. com Tv. Antônio Baena

Infomações: (91) 98213-6071 / 98158-0829