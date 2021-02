Pocah se desespera e chora com possibilidade de ir ao paredão

A cantora Pocah parece ter acordado para o jogo depois que Sarah, sua rival no jogo, ganhou o líder na última quinta-feira (18). A funkeira chorou copiosamente com a possibilidade de ir ao Paredão e também por sentir que as pessoas na casa não se importam com ela. Pocah chegou a afirmar para Karol e Projota que ninguém a protege dentro do reality.

“Te levei para o VIP para mostrar que eu estava com você. Estou aqui cuidando de você, só respeito seu momento, não quero ser invasiva”, argumentou a rapper dizendo que qualquer um pode estar na berlinda, sendo interrompida por Pocah que argumentou que “a líder não tem a menor proximidade” com ela.

A cantora ainda disse que se sente mais triste porque o próximo paredão cai no dia 23 de fevereiro, aniversário da sua filha. "Se eu for indicada ao Paredão, e digamos que eu saia na terça-feira, é o aniversário da minha filha. Eu me programei para não estar! É o dia mais feliz da minha vida. Eu não quero que essa data seja o dia de perder um desafio. Não quero manchar o dia com o desafio que eu perdi", desabafou, ao contar que seu desespero foi tão grande que ela chegou a pedir a Caio, que ganhou a prova do anjo, que a imunizasse.